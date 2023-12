Кинезите направија батерија за рекордно возење: 1.044 км со само едно полнење

Новата полуцврста батерија од 150 kWh веќе постоеше, кога автомобилот Nio ET7 успеал да помине дури 100 километри повеќе со едно полнење на батеријата отколку овој викенд – 1.145.

Електричниот автомобил на кинескиот производител Nio успеа да помине речиси неверојатни 1.044 километри со само едно полнење на батеријата. Моделот ET7, управуван од коосновачот и извршен директор на компанијата, Вилијам Ли, е опремен со нови полуцврсти батерии (SSB) со капацитет од 150 kWh.

А кога по поминати 1.044 километри, Ли и неговиот совозач Шен Феи, директор на компанијата Nio Power, решиле да застанат, индикаторот покажал дека на батеријата ѝ останале уште 3% од капацитетот, односно имаат доволно енергија за уште 30 километри возење.

