Кинескиот сателитски мотор го сруши рекордот, далеку е пред своите конкуренти

Кина постигна значајна пресвртница во електричниот погон за сателити со успешната демонстрација на новиот погонски мотор 750N Hall, завршувајќи рекордна орбитална мисија и надминувајќи ги перформансите на сите споредливи претходни системи.

Моторот го напојуваше сателитот за експериментална комуникациска технологија 26A од неговата почетна транзициска орбита во геостационарна орбита преку пет маневри за подигнување на орбитата, работејќи вкупно 11.617 секунди (приближно 3,2 часа) за време на неговата прва мисија. Моторот беше развиен откако кинеските истражувачи не можеа да ги добијат потребните технологии од странство поради ограничувањата за извоз од западните земји и е наменет првенствено за големи комуникациски сателити што работат во геостационарна орбита.

Воените импликации од значајниот напредок на Кина во развојот на погонските мотори Hall се протегаат далеку над комуникациските сателити. Иако овие погонски мотори првенствено се користат за одржување на положбата и подигнување на орбитата, електричниот погон со поголема моќност го проширува она што воените вселенски системи можат да го прават за време на нивниот оперативен век. Една од најважните последици е побрзото распоредување на воените сателити. Конвенционалните Холови погонски системи честопати бараат недели или дури месеци за да го подигнат сателитот од преодна орбита до неговата последна оперативна орбита поради нивниот релативно низок потисок. Значително помоќен мотор го скратува овој процес, дозволувајќи им на сателитите за извидување, рано предупредување и комуникација и навигација да станат оперативни многу побрзо по лансирањето. Помоќниот електричен погон, исто така, овозможува развој на поголеми и потешки воени сателити и обезбедува поголема орбитална маневрираност.

Развојот на заштитни премази отпорни на топлина и оксидација беше клучен фактор за овозможување новиот мотор да работи континуирано подолги периоди од повеќе од 14 часа, значително надминувајќи ги целите на програмата. Со потисок од 750 N, невообичаено високата моќност на моторот им овозможува на сателитите побрзо да ги завршат маневрите за подигнување на орбитата по лансирањето, намалувајќи го времето потребно за достигнување на оперативната орбита, а воедно ги задржува придобивките од ефикасноста на горивото од електричниот погон. Електричниот погон станува сè поважен бидејќи троши многу помалку гориво од класичните хемиски мотори, што им овозможува на сателитите да носат поголеми товари или да останат оперативни подолг временски период.

Кина инвестираше многу во развојот на домашни технологии за сателити и вселенски ракети во областите на погон, лансирачки возила и производство на вселенски летала и се појави во посебна лига со САД како еден од двата глобални лидери во оваа област. Успешната демонстрација на домашно развиен Холов мотор со висок потисок е една од неколкуте неодамнешни технички и стратешки пресвртници во подемот на Кина како вселенска сила.

Кина ја лансираше својата прва ракета за метан за повеќекратна употреба ZhuQue-3 во декември, веднаш по првото итно лансирање во вселената на 25 ноември, со кое вселенското летало Shenzhou-22 беше испратено до вселенската станица Тиангонг. Други значајни достигнувања вклучуваат создавање на првата квантна сателитска мрежа во светот кон крајот на 2010-тите, која продолжува брзо да се шири, како и лансирањето во октомври 2025 година на најголемата и најмоќна ракета на цврсто гориво во светот, Gravity 1.