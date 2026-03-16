Ким Кардашијан го „украде“ шоуто на постоскаровската забава на „Венити фер“

Лос Анџелес – Ким Кардашијан се мачеше да оди на забавата по доделувањето на Оскарите на „Венити фер“ во неделата поради нејзиниот тесен златен фустан и високи потпетици, објавува „Дејли меил“. 45-годишната ѕвезда се појави во впечатлив, светкав фустан од „Гучи“ со долги ракави, кој ја покажуваше нејзината фигура. Сепак, додека одеше по црвениот тепих, мораше внимателно да гази во екстремно високи златни потпетици со платформа.

Реакциите на социјалните мрежи беа поделени

Риалити ѕвездата ја стилизираше својата темна коса до рамената во лежерна, разбушавена фризура, а изгледот го комплетираше со смели сини контактни леќи и темна шминка за очи со зачадена коса. Нејзиниот изглед привлече многу коментари на социјалните мрежи, а обожавателите истакнуваа колку „непријатно“ се чувствувала додека се обидувала да се движи.

„Ким Кардашијан едвај може да оди во тие чевли и фустан на забавата на Vanity Fair“, „хаха, нејзиното одење е едноставно лудо?“, „Не изгледа удобно во тие чевли бидејќи чекорите ѝ се наметнати, но изгледа добро. Кардашијан што е вешт со модата“, „Зошто девојките носат облека во која не можат ни да одат?“, „Дали некој забележа како одеше? Едвај може да се движи“, се некои од коментарите.

Сепак, други мислат дека Ким изгледаше „апсолутно неверојатно“ во гламурозниот фустан.

„Ова е нејзиниот најдобар изглед досега“, „Како и секогаш, таа доминира на влезот на Vanity Fair“, „Тој фустан беше направен за тој влез“, „ОК. Го имаше воодушевувачки“, „Фустанот и бојата се зачудувачки“, „Ким Кардашијан навистина се покажа на забавата на Vanity Fair“, „Ким за златото“, „Изгледа супер гламурозно и светкаво во злато оваа година“, „Воау! Изгледа апсолутно неверојатно!“, напишаа други.