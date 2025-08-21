Ким ги поздрави севернокорејските команданти и војници кои се вратија од рускиот Курски регион

Севернокорејскиот лидер Ким Џонг Ун ги поздрави командантите и војниците распоредени за да помогнат во руските напори за враќање на делови од западниот Курски регион, што беа заземени од украинските војници, објави денеска државната агенција КЦНА,, пренесена од ДПА.

Државната агенција соопшти дека Ким вчера се сретнал со командантите на единицата за прекуокеански операции на севернокорејската армија, веднаш по нивното враќање дома.

Ким, пренесува КЦНА, ги пофалил командантите и војниците за нивната работа во Курск.

„Нашата армија сега го прави тоа што го прави и тоа што треба да се направи, а тоа ќе го стори и во иднина“, беше цитиран Ким, фалејќи ги „уникатните квалитети“ на севернокорејската армија, пренесува ДПА.

Притоа Ким додаде дека резултатот од работата на војската во Курск „го зацврсти нејзиниот назив и репутација на најмоќна армија во светот, давајќи им на сите јасно да го разберат тоа“, додаде Ким.

Москва и Пјонгјанг во 2024 година потпишаа стратешко партнерство, за време на посетата на рускиот претседател Владимир Путин на Северна Кореја. Договорот вклучува воена помош доколку една од двете земји биде нападната.

Северна Кореја ја поддржа руската војна против Украина, снабдувајќи ја Москва со оружје и со испраќање војници во Курск за повторно освојување на делови од пограничниот регион што ги зазедоа украинските трупи.

Според проценките на украинската разузнавачка служба, околу 14.000 војници од Северна Кореја се бореа на овој дел од фронтот, потсетува ДПА.