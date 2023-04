Кенди Далфер со интимен концерт во Скопје: Сакам публиката да се врати дома со насмевка

„Бев многу срамежливо дете, сега на 53 кога ќе се свртам и видам што сум направила, речиси е неверојатно. Благодарна сум со секој нов ден. Сите овие соработки, со повеќето уметници само го потврдуваа дека е вистина она што го велеше татко ми: „Се додека уживаш во она што го правиш, да работиш напорно, да бидеш таму и да се поjавиш, доколку она од што живееш е навистина твоја страст, може само да одиш напред. Затоа што сите овие луѓе, кои се се уште живи, свират и се успешни. Долговечноста е нешто што се обидувам да го постигнам. Знаев уште како мала дека го сакам тоа, сега имам 53 години се уште одам на турнеи, ќе свирам во Македонија. Тоа е моето најголемо достигнување. Среќна сум. Научив од сите тие луѓе, кои се меѓу нас, но и оние кои веќе ги нема меѓу нас. Го сакав Принц и ми недостасува толку многу, фактот дека може да продолжам со музика пренесувајќи ја неговата порака низ светот, тоа е нешто посебно за мене и не го прифаќам тоа лесно“, вели во интревјуто за Телма, маестралната џез – фанк саксофонистка Candy Dulfer која ќе одржи два концерти на 8 и на 9 април во Филхармонија во Скопје, во организација на „Авалон продукција“.

Candy Dulfer е соло артистка, инструменталистка и текстопистка која има работено со некои од најголемите имиња во музиката, како Van Morisson, Lionel Richie, Beyoncé, Pink Floyd, Aretha Franklin, Dave Stewart (Eurythmics)… а, Prince ја сметал за негов прв избор кога била во прашање изведбата на саксофон; “When I want sax, I call Candy” вели тој во видеото за Partyman.

Нејзиниот последен, 13ти студиски албум, издаден во 2022 и насловен “We Never Stop” претставува храбра мешавина на еуфорични џез сола и поп – фанк или, цитирајќи ја самата Dulfer, “а funky as hell anthem of resilience”.