Катар и Украина потпишаа договор: Украинската технологија за пресретнување на ирански беспилотни летала оди на Блискиот Исток

Катар и Украина потпишаа договор за соработка во областа на одбраната, кој вклучува пресретнување на ракети и беспилотни летала, што дополнително ја зајакна безбедносната соработка меѓу двете земји.

Договорот беше потпишан во главниот град на Катар, Доха, за време на посетата на украинскиот претседател Володимир Зеленски, кој со тоа ја заврши својата турнеја низ земјите од Заливот.

Според соопштението на Министерството за одбрана на Катар, договорот вклучува размена на експертско знаење и искуство во борбата против ракети и беспилотни летала, што е клучна област во која Украина развива значајни капацитети во последните години.

Зеленски пристигна во Доха по посетата на Саудиска Арабија и Обединетите Арапски Емирати, додека катарската новинска агенција објави фотографии од неговиот пречек од страна на официјалната делегација.

Овој договор доаѓа во време кога сè поголем број земји од Персискиот Залив ја формализираат безбедносната соработка со Киев. Порано оваа недела, Украина потпиша сличен договор со Саудиска Арабија, за кој Зеленски рече дека ги поставува „темелите за идни договори, технолошка соработка и инвестиции“.

Соработката се базира на военото искуство на Украина, особено во областа на воздушната одбрана. Зеленски потврди дека, покрај Катар, барања за соработка со Украина во борбата против беспилотните летала поднеле и Бахреин, Јордан и Кувајт.

Украина веќе распореди повеќе од 200 експерти за воздушна одбрана во регионот, додека дополнителни тимови се испраќаат во Јордан и Кувајт.

За Катар, овој договор има пошироко значење. Покрај воената соработка, оваа земја се издвои како еден од клучните посредници во хуманитарните прашања за време на војната меѓу Украина и Русија, вклучително и помошта во враќањето на украинските деца кои беа депортирани по руската инвазија во 2022 година.

Турнејата на Зеленски доаѓа во време кога Украина бележи значајни успеси во воздушната одбрана. Според достапните податоци, украинските сили регистрирале стапка на пресретнување на руски беспилотни летала од 97 проценти во последниот голем напад.

Со позиционирање како извозник на безбедносни решенија, Украина се стреми дополнително да ја зајакне дипломатската поддршка, но и да обезбеди напредни системи за воздушна одбрана, вклучувајќи ги и ракетните системи „Патриот“.