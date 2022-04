Каталогот на песни на Елвис Присли ќе биде претставен од Јуниверзал

САД- Каталогот на кралот на рокенролот, Елвис Присли, ќе биде администриран од Universal Music Publishing и претставен од Authentic Brands Group, објавија компаниите во вторникот.

Како дел од проширената врска, UMPG и ABG ќе го претставуваат каталогот на Присли со хитови ширум светот (со исклучок на Обединетото Кралство), кој вклучува класици како „Can’t Help Falling in Love“, „It’s Now or Never“, „Memories“, „ Малку помалку разговор“, „Не биди суров“, „Jailhouse Rock“, „Love Me Tender“, „Viva Las Vegas“, „Amazing Grace“, „All Shook Up“, „Sears on My Pillow“ и безброј повеќе.

Договорот, чии услови не беа откриени, доаѓа во поволно време, бидејќи биографскиот филм на Баз Лурман „Елвис“, со Том Хенкс и Остин Батлер во главните улоги, пристигнува во кината на 24 јуни и премиерно ќе биде прикажан следниот месец на Канскиот филмски фестивал. Огромното портфолио на ABG вклучува такви иконски познати брендови како што се Присли, Мерлин Монро и Мухамед Али.

Додека Присли има авторски заслуги за само неколку песни, ABG ги има правата на неговиот каталог.

Присли, кој почина во 1977 година, е широко признат како најпродаваниот соло музички изведувач на сите времиња, со повеќе од 500 милиони продадени плочи и рекорд за повеќето песни на топ 40 на Билборд со 114 хитови, вклучувајќи 40 во топ 10. и 18 достигнувајќи број еден. Тој, исто така, го држи рекордот за најмногу златни и платинести албуми сертифицирани од RIAA, најмногу албуми ставени на Билборд 200, најмногу албуми бр. дејствувајте на табелата за синглови во Обединетото Кралство.

Договорот се надоврзува на постоечкиот однос на Universal Music со ABG. Во ноември 2020 година, UMG и ABG, главен сопственик на интелектуална сопственост и компанија за забава, објавија стратешка иницијатива за стекнување и активно управување со брендови на уметници. Според најавата, во соработката, компаниите ги здружија силите за да го прошират наследството и културното влијание на уметниците ширум светот низ широк спектар на допирни точки на потрошувачите за да поттикнат можности за стоки, сувенири, поддршка, искуства со брендови и содржини, меѓу многу други.

Извршниот директор на UMPG, Марк Чимино, рече: „Елвис Присли имаше невидено и трајно глобално влијание врз музиката и поп културата. [Извршен директор] Џоди Герсон и јас, заедно со тимовите на UMPG ширум светот, не би можеле да бидеме повозбудени и почестени да работиме со ABG за да се погрижиме иконското наследство на Елвис да трае со генерациите што доаѓаат“.

„2022 се обликува да биде година на знаменитости за Елвис, нагласена со високоочекуваното кино издание на „Елвис“ во јуни годинава во режија на Баз Лурман, како и со дебито на претстојната анимирана акциона серија на Нетфликс „Агент крал““, рече. Претседател за забава на ABG, Марк Розен. „Почестени ни е да работиме во партнерство со UMPG како чувари на неспоредливиот каталог на Елвис, носејќи го неговото музичко и културно влијание на публиката низ целиот свет. (Варајати)