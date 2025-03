Каспаров: НАТО алијансата е готова

НАТО заврши, американскиот потпретседател Џеј-Ди Венс предизвика кавга меѓу Доналд Трамп и Володимир Зеленски, а Европа мора да прифати нова реалност, изјави Гари Каспаров, познатиот руски шахист и активист против Кремљ, кој доби хрватско државјанство откако избега од Русија, по вчерашната кавга во Белата куќа.

„Украинските застапници со добра волја се обидоа да ѝ дадат време на новата администрација на Трамп, и покрај јасните про-Кремљ позиции на Трамп, Маск и другите. Но, денешниот настап ја урна таа надеж. Можеше да биде режиран од самиот Путин, а можеби и беше“, најави Каспаров.

Zelensky is a wartime leader watching his people suffer and die under Russian attacks every day. To be lectured and lied to by Trump and Vance, as they defend the war criminal dictator committing these atrocities, is unimaginable agony. An everlasting shame for America. https://t.co/7vR7nwwKjr — Garry Kasparov (@Kasparov63) February 28, 2025

„Ова беше заседа, но Трамп не е доверлив, па затоа Венс имаше задача да го провоцира Зеленски. Зеленски може да игнорира лични напади, но нема да дозволи важноста на страдањата на Украинците да се намалат од луѓе како Венс, кои немаа причина да бидат таму освен да вршат саботажа“, додаде Каспаров.

„Гласањето во ОН беше вистинскиот сигнал, ова е само шум“

„Однесувањето на Зеленски, неговата облека, неговите изјави и слично се само споредни прашања што треба да се игнорираат. Трамп е стар водител на реално шоу чија главна грижа е да го одржи неговиот личен рејтинг на високо ниво, а неговиот коментар за тоа што направи „одлично телевизиско шоу“ го потврдува тоа. Венс беше антагонист, како што беше планирано“, вели тој.

Zelensky’s manner, clothes, language, etc. are just chaff to ignore. Trump is an old reality show host who is mostly concerned about keeping his personal ratings high, and his comment about this making “great TV'” confirm it. Vance was the antagonist, by design. — Garry Kasparov (@Kasparov63) March 1, 2025

„Ниту една американска политика кон Русија или Украина не можеше да се смени денес. Тоа е единствениот заклучок ако му се дозволи на навивач како Венс да вреви и да го прекине состанокот меѓу американскиот претседател и светскиот лидер. Гласањето во ОН со Русија беше вистинскиот сигнал, ова е само шум“, напиша синоќа Каспаров.

„НАТО е готово“

„Корисно беше барем што се слеа вистината во главите на заблудените европски лидери кои сè уште се надеваа дека Трамп не ги здружил силите со Путиновата Русија. Изговорите се завршени. НАТО заврши. Европската трка за обединување и вооружување на Украина навистина започна“, рече тој.