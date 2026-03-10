Карла Софија Гаскон за кошмарот на Тимоти Шаламе пред Оскарите: „И јас го поминав истото, со среќа“

Карла Софија Гаскон се вклучи во разговорот.

Актерката номинирана за Оскар е најновото име со смели имиња кое се осврнува на драмата на Тимоти Шаламе и неговата изјава извадена од контекст дека „никому не му е гајле за операта и балетот“.

“Besides, I love ballet slippers and I’ve seen Phantom of the Opera ten times,” she continued, adding a sticker of pink ballet slippers. “Not sure if that counts for anything. Best of luck with the awards.”

Во понеделник, Гаскон повторно објави мем на Инстаграм кој комбинира слика од ликот на Марти Суприм, ликот на Шаламет, со нејзината слика од Емилија Перез, правејќи да изгледа како да разговараат на телефон. Мемот е насловен „Здраво Карла, мислиш ли дека ќе ме натераат да поминам по црвениот тепих на Оскарите?“ – референца на кошмарот за односи со јавноста во кој се најде првата отворено трансродова кандидатка за најдобра актерка минатата година, откако повторно се појавија низа провокативни објави од нејзиниот X профил.

Во приказната на Инстаграм, Гаскон додаде свој коментар. „Дали си транс жена? Тогаш не грижи се за тоа, Тим“, напиша таа со голем црвен фонт.

„Освен тоа, ги обожавам балетските влечки и го имам гледано „Фантомот од операта“ десет пати“, продолжи таа, додавајќи налепница со розови балетски влечки. „Не сум сигурна дали тоа се смета за нешто. Среќно со наградите.“

Подолу тоа, со уште помал фонт, Гаскон ги спореди нејзините и контроверзиите на Шаламе. „Иако никој не ме видел или слушнал да кажам нешто, иако и двајцата ве виделе и слушнале, луѓето сепак се чини дека претпочитаат да веруваат што и да тврдат лошите момци дека сум го кажала.“

Гаскон претходно се извини за нејзините избришани објави, во кои се користеше јазик што го омаловажуваше исламот и содржеше вознемирувачки коментари за убиството на Џорџ Флојд, различноста на Оскарите, движењето „Животот на црнците е важен“ и вакцината против КОВИД-19. Како резултат на негативните реакции, Гаскон го пропушти црвениот тепих на Оскарите во 2025 година, иако присуствуваше на церемонијата. Заради контраверзата, прекрасниот филм „Еиилија Перез“ од 13 номинации, на крајот освои само два оскари, за Зои Салдања за најдобра споредна улога и за оригинална песна. Дали ова ќе му се случи и на Шаламе, кој беше меѓу фаворитите годинава за најдобра главна машка улога?

Забелешката на Шаламе дека „никому не му е гајле“ за балетот и операта за време на февруарскиот настап на Variety/CNN предизвика бура од критики одвнатре и надвор од светот на овие две уметнички форми. Ѕвездата на Дина беше наречена „безвредна“ и „плитка“ од страна на водителите на The View, а во сега избришано видео на TikTok, Доџа Кет му возврати на Шаламе.

„Танчерите се грижат, пејачите се грижат, публиката се грижи“, рече таа. „Сè уште има публика. Луѓето се грижат за себе. Се појавуваш во убава облека. Седнуваш и ја замолчуваш устата. Тоа е вообичаениот бонтон околу тие работи. Можеби ќе научиш нешто од тоа.“

Во меѓувреме, објава на Инстаграм од Метрополитен операта со наслов „Ова е за тебе, @tchalamet… 👀“ ја прослави мајсторската изработка на многуте изведувачи и занаетчии на компанијата.

Видео снимено од корисникот на TikTok @thealienstookover и повторно објавено во саботата го покажува Шаламе како дава слична изјава на промотивен настан во 2019 година.

„Нема „тешко мене“, туку почнуваш да работиш на филмови, почнуваш да глумиш, да се стремиш кон својата работа“, вели Шаламе во видеото. „Почнав да добивам чувство дека можеби е опера или балет или нешто слично, тоа е како изумирачка уметничка форма или нешто слично.“