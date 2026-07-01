Кара Делевињ ја потврди романсата со Амбер Херд за време на разводот со Џони Деп

Кара Делевињ поставува рекорд!

Легендарната манкенка и лезбејка, актерка и музичар зборуваше за својата долга романса со бисексуалната актерка Амбер Херд. Таа откри дека нивната врска не само што го преживеала разводот на Херд од Џони Деп, туку всушност и претходела на него. Во разговор со подкастерот Луис Теру, Делевин отворено зборуваше за својата долгоочекувана романса со Херд.

Во 2013 година, Делевињ глумеше во мистериозниот филм за убиство „Лондон Филдс“ заедно со Херд и Деп, што беше две години пред Херд и Деп да се венчаат.

„Снимавме филм заедно. Мислам дека тој беше прилично полуден од љубомора“, рече Делевињ за Деп. „Ништо не се случуваше во тој момент. Долго време бевме блиски, а потоа кога минуваа низ разводот, да, бевме заплеткани, но таа беше заплеткана и со други луѓе.“

Кога не кажа со кого се забавувала Херд покрај себе тогаш, Теру понуди име… Илон Маск. „Ете,“ се согласи таа.

Како што објави Entertainment Weekly, во 2016 година – една година откако актерката од „Аквамен“ постигна спогодба за развод од 7 милиони долари од Деп – Херд и Делевињ беа видени заедно во Лондон, предизвикувајќи интернет муабет.

Тоа не беше ниту прв пат да изгледаат блиски. Папараците ги фатија како се дружат на забавата „Fatale In Cannes“ на де Грисогоно за време на 67-от Кански филмски фестивал во хотелот „Cap-Eden-Roc“ во мај 2014 година во Кап д’Антиб, Франција.

Во 2019 година, Деп ја тужеше Херд за клевета откако таа напиша колумна за „Вашингтон пост“ во која тврдеше дека е жртва на семејно насилство.

Судењето стана еден од најсензационалните случаи во 2022 година, со сведочења на ѕвездите Кејт Мос и Елен Баркин. Се тргна од колосек кога Деп ја обвини Херд дека дефекирала на неговата страна од креветот по расправија и се обиде да ги обвини нивните кучиња, според Variety.

На крајот, поротата утврди дека и Деп и Херд се клеветеле еден со друг. Поротниците му доделија 15 милиони долари отштета, иако таа бројка подоцна беше намалена на 350.000 долари. Херд доби 2 милиони долари компензаторна отштета за нејзината контратужба.

Херд сега е далеку од Холивуд и живее во Мадрид со своите три деца: 5-годишната Уна и близнаците Агнес и Оушн, родени во мај 2025 година.

Најновата објава што Херд ја сподели со своите 4,9 милиони следбеници на Инстаграм е фотографија од минатата недела, со наслов „Прв сјај на трката“.