Калифорнија им даде на демократите уште пет места во Конгресот

22/08/2025 09:57

 Сенатот на Калифорнија одобри план за прераспределба во најнаселената американска држава, кој би им дал на демократите уште пет места во Конгресот.

Планот е дизајниран да го компензира очекуваното зголемување на бројот на дополнителни места во законодавниот дом од страна на републиканците на претседателот Доналд Трамп со прецртување на границите на втората најнаселена држава, Тексас.

Калифорниските демократи, предводени од гувернерот Гевин Њусом, имаат супермнозинства во двата дома на државното законодавно тело. Тие се надеваат дека ќе го усвојат планот за прераспределба уште денес, за да може да се користи на специјални избори на 4 ноември.

Републиканците, вклучувајќи го и Трамп, отворено признаа дека нивната цел во Тексас е да го консолидираат политичкото влијание на нивната партија и да го зачуваат своето кревко мнозинство во Претставничкиот дом на среднорочните избори следниот ноември. Овие избори веќе се оформуваат како оспорени.

Демократите, од своја страна, го опишаа својот обид да го напуштат вообичаениот независен, двопартиски процес на прераспределба во Калифорнија, усвоен од гласачите во 2008 година, како привремена, „итна стратегија“ за борба против она што го сметаат за екстремни потези на републиканците за манипулирање со системот.

Двете партии ја прекинаа традицијата на прекројување на изборните единици во САД на секои 10 години по соодветниот попис. Тие ги презедоа соодветните потези во средината на деценијата.

Мнозинството Американци веруваат дека геримандерингот, комбинација од презимето на гувернерот на Масачусетс и потпретседател на САД, Елбриџ Томас Гери (1744-1814) и зборот саламандер, е лошо за демократијата, според анкетата на Ројтерс спроведена од Ипсос.

Поранешниот демократски претседател Барак Обама се осврна на ова прашање оваа недела, поддржувајќи го обидот на партијата во Калифорнија како неопходен краткорочен одговор на вештачкото зајакнување на влијанието на републиканците во Тексас. Во исто време, тој рече дека долгорочните последици од геримандерингот се загрижувачки. 

