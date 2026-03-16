„Какви свињи“: Погледнете како изгледаше салата по доделувањето на Оскарите

Лос Анџелес– Гостите на доделувањето на Оскарите беа критикувани откако фотографиите и видеата се проширија на интернет, покажувајќи го театарот Долби покриен со ѓубре по церемонијата. Сцените од подот на салата, на кои се гледаат празни шишиња, обвивки од храна, пликови и друг отпад, предизвикаа негодување кај јавноста.

Фотографија објавена на социјалните мрежи ја покажува состојбата на салата утрото по доделувањето на наградите. Корисниците на интернет не го криеја своето разочарување од однесувањето на холивудската елита. „Би помислиле дека знаат како да користат корпа за отпадоци“, гласеше еден коментар. Други беа уште поостри: „Одвратно. Воопшто немаат стил“, „Може да ги имате сите пари на светот, а сепак да немате стил“ и „Какви свињи“.

Сцени што предизвикаа реакции

Многумина коментираа за иронијата на ситуацијата во која некои од најгламурозните ѕвезди во светот оставија зад сцената што може да се спореди со последиците од „мала детска забава“, како што забележа еден корисник. „Тоа е одвратно. Нема ли корпи за отпадоци никаде?“, се прашуваа други.

Церемонијата, која траеше повеќе од три часа и на која „Една битка по друга“ ја однесе наградата за најдобар филм, очигледно остави свој белег не само во филмската историја, туку и на подиумот на познатиот театар.