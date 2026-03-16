Како фотомоментот на Оскарите со Безос, Санчез и Кидман стана вирален

Лос Анџелес – Краткиот момент на црвениот тепих во кој учествуваа Никол Кидман, Лорен Санчез и Џеф Безос брзо привлече внимание на интернет откако видео од вечерта ја покажа Кидман како ненамерно поминува низ фото-моментот на двојката. Инцидентот се случил пред забавата на „Венити фер“ полна со ѕвезди, една од најгледаните забави по церемонијата во Холивуд што се одржува по доделувањето на наградите „Оскар“.

Во видеото што циркулира, Лорен Санчез и Џеф Безос стојат заедно на тепихот додека фотографите го снимаат нивното пристигнување на забавата. Додека камерите трепкаат, Никол Кидман се појавува како оди зад нив по истата патека што ја користат гостите што влегуваат на настанот. Актерката поминува директно низ позадината на фото-моментот на двојката, накратко претворајќи ја сцената во она што многу гледачи на шега го опишаа како „фотобомба“ од црвениот тепих. Кидман продолжува да оди по тепихот додека Санчез и Безос позираат за фотографите во преден план.

Забавата на „Венити фер“ за Оскар традиционално привлекува некои од најголемите имиња во филмот, музиката и бизнисот секоја година. Гостите често пристигнуваат кратко по завршувањето на церемонијата на доделување на наградите „Оскар“, што го прави црвениот тепих надвор од настанот едно од најпрометните места за фотографирање на вечерта. Со толку многу познати личности кои пристигнуваат во рок од неколку минути една од друга, неочекуваните моменти на вкрстување како овој не се невообичаени.

Кидман, актерка добитничка на Оскар со децении призната филмска работа зад себе, останува често присутна за време на сезоната на доделување награди и на големите прослави во Холивуд. Санчез и Безос, исто така, привлекоа внимание на тепихот како еден од најпрепознатливите парови што присуствуваа на забавата. Парот стана редовни гости на познати забавни и модни настани во последниве години.

Санчез зачекори на тепихот во елегантен, припиен фустан што го истакнуваше нејзиниот препознатлив гламурозен стил. Изгледот се одликуваше со силуета со вајарен корсет и светкава ткаенина што ги привлекуваше блицовите на камерата додека позираше покрај Безос. Безос го задржа класичниот стил за вечерта, избирајќи остро кроен црн смокинг во комбинација со свежа бела кошула и црна вратоврска-мајчка. Кидман, пак, пристигна во елегантен вечерен фустан. Нејзината облека се одликуваше со лелеава силуета и нежни детали, во комбинација со нејзините препознатливи меки бранови и блескава шминка.