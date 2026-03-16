Кајли Џенер со смелиот изглед ја подели јавноста

Лос Анџелес – Кајли Џенер изгледаше апсолутно зачудувачки на Оскарите 2026 синоќа во театарот „Долби“ во нејзиниот рубин-црвен фустан од Скијапарели, а воедно му даде поддршка и на својот дечко, Тимоти Шаламет, кој беше номиниран за најдобар актер за играње на улогата на пинг-понг мајстор во „Марти Суприм“.

Милијардерката бизнисменка го дополни својот изглед со над 200 карати дијаманти од Лорејн Шварц. Ова дефинитивно беше еден од најголемите модни моменти на вечерта.

Кајли го претстави својот изглед во објава на Инстаграм која веднаш стана вирална. Доби милиони прегледи. Луѓето го обожаваа нејзиниот изглед, но некои сметаа дека е малку премногу клупски за најголемото доделување награди во Тинселтаун. Нејзината објава гласеше: „Џесика кој?“

Во театарот Долби, Кајли седеше до Полин Шаламе, сестрата на нејзиниот дечко Тимоти. Нивните интеракции беа исто така снимени со камера во текот на целата ноќ.

Коментарите за неа на интернет се ширеа. Некои луѓе го обожаваа нејзиниот изглед, додека други целосно ја отфрлаа.

„Да се ​​направи Скијапарели да изгледа како Fashion Nova е лудо“, рече еден коментатор.

Друг рече: „Сè што носат изгледа како да е подготвено за препакување и продажба на Fashion Nova.“

А друг рече: „Десет години ја гледам Кајли во истата облека од 2018 година, носена на секој настан во различни бои.“