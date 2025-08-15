Каде ќе се сретнат Трамп и Путин? Тоа е стратешки многу важна база

Американскиот претседател Доналд Трамп и неговиот руски колега Владимир Путин денес се среќаваат во воена база во Алјаска, која беше стратешки важна за време на Студената војна. Историјата на базата Елмендорф-Ричардсон во близина на Анкориџ, најголемиот град во сојузната држава Алјаска, започна во 1940 година.

Првично играше клучна улога во воените операции на САД против Јапонија во Втората светска војна, но достигна врв по 1945 година, кога се зголемија тензиите меѓу Советскиот Сојуз и САД.

До 1957 година, приближно 200 борбени авиони беа стационирани во Елмендорф и уште една база во Алјаска, додека повеќе радарски системи беа инсталирани во регионот. Во следните децении, военото присуство во Алјаска постепено се намалуваше, делумно поради прераспоредувањето на воените ресурси кон Виетнамската војна. Сепак, базата задржа големо стратешко значење, особено во услови на растечки интерес за Арктикот.

Голема стратешка важност

Масивната база има над 800 згради, две писти и околу 6.000 воени лица, според веб-страницата на Тихоокеанската воздухопловна команда (PACAF).

Покрај очигледната логистичка предност од организирање состанок меѓу рускиот и американскиот претседател на толку затворена и високо безбедна локација, изборот на воена база е симболичен, според Џорџ Биби, поранешен специјалист на ЦИА за Русија и експерт во американскиот тинк-тенк Институт за одговорна државна работа Квинси.

„Преку ова, Доналд Трамп покажува дека ова не е Студена војна. Не ги повторуваме оние самити од Студената војна што се одржаа во неутрални земји, во Австрија, Швајцарија и Финска. Влегуваме во нова ера“, тврди експертот.

Но, фактот останува дека американскиот претседател, намерно или не, во среда се потсети на советскиот период.

Иритиран од критичките коментари за самитот во медиумите, тој напиша на својата социјална мрежа Truth Social: „Дури и да ги освојам Москва и Ленинград во договор со Русија, лажливите медиуми би рекле дека сум се снашол лошо“.