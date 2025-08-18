Кабинскиот персонал на „Ер Канада“ продолжува со штрајкот

Кабинскиот персонал на „Ер Канада“ соопшти во неделата дека продолжува со штрајкот и ќе ја оспори наредбата за враќање на работа што ја нарекоа неуставна, спротивставувајќи се на одлуката на владата да ги принуди да се вратат на должност до 14 часот по локално време.

„Ер Канада“ соопшти дека планира да ги продолжи летовите во недела навечер, еден ден откако канадската влада издаде директива за прекин на штрајкот на кабинскиот персонал што приземји околу 700 дневни летови и остави повеќе од 100.000 патници блокирани.

Илјадници стјуардеси на „Ер Канада“ штрајкуваа во саботата за прв пат од 1985 година, по месеци преговори за нов договор.

Канадскиот синдикат на јавни службеници објави дека членовите ќе продолжат да штрајкуваат и ја повика компанијата да се врати на преговарачката маса и да „преговара за договор“.

Авиокомпанијата соопшти дека некои летови веројатно ќе продолжат да се откажуваат во следните седум до 10 дена.

Канадскиот одбор за индустриски односи (CIRB) „им наложи на ‘Ер Канада’ да продолжат со работа и на сите членови на кабинскиот персонал во ‘Ер Канада’ и ‘Ер Канада Руж’ (подружница со ниски цени на ‘Ер Канада’) да се вратат на работа до 14:00 часот (20:00 часот по европско време) на 17 август 2025 година“, се вели во соопштението на „Ер Канада“.

Рано наутро во саботата, кабинскиот персонал на „Ер Канада“ одби да работи поради ниските плати.

Покрај зголемувањето на платите, барањата на синдикатот вклучуваат и неплатена работа на земја, за која велат дека е особено важна за време на качувањето.

„Ер Канада“ превезува 130.000 патници дневно и поврзува 180 градови низ целиот свет со директни летови.