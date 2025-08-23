Јулијана Величковска е добитник на наградата „Браќа Миладиновци“ на СВП за 2025

Македонската поетеса Јулијана Величковска (1982, Скопје) е добитничка на наградата „Браќа Миладиновци“за 2025 што се доделува од страна на Струшките вечери на поезијата  за најдобра поетска збирка помеѓу две фестивалски изданија. Величковска е добитничка на наградата за нејзината поетска збирка „Рајсфершулс“.

Во потесен избор за наградата беа и книгите „Рубедо“ на Андреј Ал-Асади, „Маслина и младост“ на Гордана Михаилова Бошнакоска, „На ти со Ерос и Танатос“ на Виолета Танчева-Златева и „Вообразби: лирски етиди за некој друг свет“ на Бранко Цветкоски.

Годинава, соопштувањето на наградата „Браќа Миладиновци“ беше најнеизвесна и соопштена по отпочнувањето на 64 издание на СВП, кое ќе трае до 25 август.

Величковска дипломирала на катедрата за македонска книжевност и јужнословенски книжевности на Филолошкиот факултет „Блаже Конески“ во Скопје. Таа е членка на организацискиот одбор на поетската манифестација „Поетска ноќ во Велестово“ – Охрид. Член е на Друштвото на писатели на Македонија. Основач е на издавачката куќа ПНВ Публикации од Скопје. Соосновач е на Скопскиот поетски фестивал.Членка е европската поетска мрежа „Версополис“.

Застапена е во неколку антологии на македонската современа поезија издадени во Македонија, во Србија, во Чешка, во Грција, во Италија и во Колумбија, во две антологиии на современата светска поезија, едната издадена во Кина, а другата во Албанија, како и во две антологии на куси раскази, објавени во Македонија. Три нејзини кратки раскази се застапени во антологијата на македонскиот краток расказ, „Џинџуџе во земјата на афионите“ (Темплум, 2022).

Јулијана Величковска има преведено 37 книги од англиски, хрватски, српски, црногорски и руски јазик. Учествувала на бројни поетски читања низ Македонија и Европа.

