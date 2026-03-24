Јанша не верува во резултатите од изборите; најавува жалби

По парламентарните избори во недела, според делумните неофицијални резултати, Словенечката демократска партија (СДС) освои 28 пратенички мандати и го зазеде второто место, веднаш зад Слобода. Претседателот на партијата Јанез Јанша, кој веќе беше критичен кон организацијата на предвременото гласање во Љубљана пред изборите, денес ги наведе наводните неправилности што доверливите лица на СДС ги забележале на изборите.

Во согласност со најавите на Јанша во недела, извршниот одбор на СДС се состана вчера попладне на седница за да разговара за изборниот развој и можните законски или други мерки во врска со точките на изборите што ги сметаа за контроверзни.

„Застарени избирачки списоци, покани добиле починати лица. Има извештаи од странство дека не добиле гласачки ливчиња. Има многу луѓе кои, на пример во Аргентина, ги добиле своите гласачки ливчиња сега, т.е. по изборите. Од Брисел известуваат дека некои добиле две гласачки ливчиња. Гласањето по пошта, каде што било можно, словенечката пошта не ги доставувала гласачките ливчиња насекаде. Исто така, нема можност за следење. Видовме случаи каде што кутиите со гласачки ливчиња биле одземени од гласачкото место“, зборуваше Јанша.

Тој се пожали и на работењето и „паѓањето“ на веб-страницата на Државната изборна комисија, каде што се променија процентите на поединечните политички партии. „Добивме известување дека Канцеларијата за безбедност на информациите денес го разгледува ова и се надевам дека ќе го проверат. На опозицијата не ѝ беше дадена можност самостојно да го провери ова“, додаде Јанша.

СДС, исто така, дистрибуираше копии од брошура до новинарите, во која се опишува, како што рече Јанша, „изборни измами во земјите претежно контролирани од левата опција“.

„Станува збор за укинување на гласачки места во руралните средини каде што луѓето не гласаат за левицата, непреброени гласачки ливчиња, спојување на гласачки места во урбаните центри, нетранспарентно гласање од странство, едностран состав на раководството на изборните комисии – изборните комисии ги водат судии. Друга таква измама е пристрасната жалбена постапка“, наведе Јанша.

Во врска со спојувањето на раните гласачки места, СДС поднесе приговори во седум изборни единици.

Јанша, исто така, ги презентираше резултатите од предвременото гласање и рече дека разликите меѓу СДС и ГС се преголеми и дека на овие гласачки места во Љубљана можело да се случат манипулации. „Не го купувам овој резултат“, рече претседателот на СДС.

Движење Слобода: Поткопување на демократијата

Партијата Слобода одговори на изјавите на Јанез Јанша, за нерегуларностите на изборите во недела, велејќи дека тоа е обид за поткопување на довербата во демократските процеси. „Ова е школски пример за постапките на популистичката десница, каква што ја знаеме од странство и која служи исклучиво за оправдување на сопствениот изборен пораз“, изјавија тие.

„Гласачите одлучија“, изјави Движењето Слобода во соопштение за медиумите. Тие го обвинија СДС дека се однесува како популистичка десница во странство – „со создавање сомнеж, ширење теории на заговор и систематско поткопување на стабилноста на земјата“.

„Особено е иронично што токму лицето кое сè уште ја заведува јавноста за неговата улога во најголемиот политички скандал во независна Словенија зборува за наводна ‘изборна измама’“, додадоа тие. Тие ја споменаа и соработката со израелската компанија „Блек кјуб“, влијанието на оваа параразузнавачка агенција врз изборните процеси во Словенија и директниот напад врз суверенитетот на земјата. (СТА)