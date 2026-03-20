Израел тврди: Елиминиравме уште еден водач на Басиџ

20/03/2026 16:01

Израелската војска објави дека убила висок разузнавачки функционер на иранските сили Басиџ во напад врз Техеран претходно оваа недела.

Во соопштението се наведува дека станува збор за Есмаил Ахмади, кој е опишан како раководител на разузнавачкиот оддел на паравоената формација. Израелската војска тврди дека Ахмади играл „клучна улога“ во планирањето и спроведувањето на операциите и го обвинува за учество во задушувањето на антивладините протести во Иран, објавува Ал Џезира.

Според истиот извор, Ахмади е убиен во истиот напад што го погоди командниот центар на Басиџ во центарот на Техеран, во кој, како што велат, бил убиен и командантот на единицата, Голамреза Солејмани, и неколку други високи функционери.

Овие тврдења сè уште не се независно потврдени и нема официјална реакција од иранските власти.

Поврзани содржини

Најчитани