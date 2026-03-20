Израел тврди: Елиминиравме уште еден водач на Басиџ
Израелската војска објави дека убила висок разузнавачки функционер на иранските сили Басиџ во напад врз Техеран претходно оваа недела.
Во соопштението се наведува дека станува збор за Есмаил Ахмади, кој е опишан како раководител на разузнавачкиот оддел на паравоената формација. Израелската војска тврди дека Ахмади играл „клучна улога“ во планирањето и спроведувањето на операциите и го обвинува за учество во задушувањето на антивладините протести во Иран, објавува Ал Џезира.
Според истиот извор, Ахмади е убиен во истиот напад што го погоди командниот центар на Басиџ во центарот на Техеран, во кој, како што велат, бил убиен и командантот на единицата, Голамреза Солејмани, и неколку други високи функционери.
Овие тврдења сè уште не се независно потврдени и нема официјална реакција од иранските власти.