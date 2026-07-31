Изработени 53 поводници за прошетки на кучиња во „Лајка“

Јавното претпријатие „Лајка“ – Скопје, „Европска куќа“ и Алпинистички клуб – Скопје успешно ја реализираа креативната „upcycling работилница“ на Средно Водно, каде старите алпинистички јажиња добија нов живот како издржливи поводници за кучињата згрижени во прифатилиштето, соопштија попладнево од јавното претпријатие.

– На работилницата учествуваа голем број граѓани кои преку својата креативност и ангажман придонесоа за изработка на 53 поводници, што ќе се користат во секојдневната грижа, прошетките и вдомувањето на кучињата во ЈП „Лајка“. Настанот претставуваше одличен пример како преку принципите на циркуларната економија може истовремено да се намали отпадот и да се создаде конкретна корист за заедницата и благосостојбата на животните. Алпинистичките јажиња, што повеќе не се безбедни за нивната првична намена – наместо да завршат како отпад, беа претворени во квалитетни и функционални поводници – се додава во соопштението.

Јавното претпријатие се заблагодари до сите кои учествувале и со труд и ентузијазам придонеле оваа иницијатива успешно да се реализира.

– Оваа активност уште еднаш покажа дека преку партнерства, волонтерство и заедничка работа, можат да се создадат одржливи решенија што имаат вистинско влијание врз локалната заедница и животните за кои се грижиме. ЈП „Лајка“ останува посветена на развојот на вакви иницијативи и продолжување на соработката со организации и институции што ја препознаваат важноста на одговорното управување со ресурсите и грижата за животните – се потенцира во соопштението.