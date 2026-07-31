Изработени 53 поводници за прошетки на кучиња во „Лајка“

31/07/2026 13:23

Јавното претпријатие „Лајка“ – Скопје, „Европска куќа“ и Алпинистички клуб – Скопје успешно ја реализираа креативната „upcycling работилница“ на Средно Водно, каде старите алпинистички јажиња добија нов живот како издржливи поводници за кучињата згрижени во прифатилиштето, соопштија попладнево од јавното претпријатие.

– На работилницата учествуваа голем број граѓани кои преку својата креативност и ангажман придонесоа за изработка на 53 поводници, што ќе се користат во секојдневната грижа, прошетките и вдомувањето на кучињата во ЈП „Лајка“. Настанот претставуваше одличен пример како преку принципите на циркуларната економија може истовремено да се намали отпадот и да се создаде конкретна корист за заедницата и благосостојбата на животните. Алпинистичките јажиња, што повеќе не се безбедни за нивната првична намена – наместо да завршат како отпад, беа претворени во квалитетни и функционални поводници – се додава во соопштението.

Јавното претпријатие се заблагодари до сите кои учествувале и со труд и ентузијазам придонеле оваа иницијатива успешно да се реализира.

– Оваа активност уште еднаш покажа дека преку партнерства, волонтерство и заедничка работа, можат да се создадат одржливи решенија што имаат вистинско влијание врз локалната заедница и животните за кои се грижиме. ЈП „Лајка“ останува посветена на развојот на вакви иницијативи и продолжување на соработката со организации и институции што ја препознаваат важноста на одговорното управување со ресурсите и грижата за животните – се потенцира во соопштението.

Поврзани содржини

Во тек е исплата на образовниот додаток за четврт мерен период за учебната година 2025/2026 година
Целосно се реконструира мостот „Естакада“ во Гази Баба
Зелен Хуман Град ги бара имињата на „експертите“ на Стефан Андоновски за дата центрите
Пожар во овоштарник кај Градско навреме изгаснат, спречено проширување кон куќа
Пратеници од „Европскиот фронт“ бараат анкетна комисија за инцидентот на министер во Собранието
ЈП Паркинзи на Општина Центар отвори нова канцеларија за грижа за корисници
Филипче прашува: Ги проверува ли некој бунарите што се влеваат во Рашче?
Една искра е доволна за катастрофален пожар, предупредува Ангелов

Најчитани