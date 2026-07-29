Изложбата „Прекин во тек“ на Игор Тошевски и ОПА во МСУ Скопје

Во Музејот на современа уметност во Скопје вечерва, со почеток во 20 часот, ќе биде отворена изложбата „Прекин во тек“, која ги обединува делата на уметникот Игор Тошевски и уметничката група ОПА (Опсесивно посесивна агресија).

Како што информираат организаторите, изложбата отвора прашања за можноста малите поместувања, прекините и отстапувањата да ги направат видливи структурите што најчесто остануваат незабележани во секојдневниот општествен и институционален живот. Во таа насока, уметноста е претставена не како средство за илустрација или директна општествена промена, туку како практика што ги преиспитува правилата, протоколите и рутините преку кои се создава реалноста.

Во својата практика, Игор Тошевски ја третира уметноста како алатка за деконструкција на структурите на моќ, преиспитувајќи ги односите меѓу политичкиот авторитет, постсоцијалистичкиот контекст и слободата на изразување. Преку проектите „Досие“, „Обврзување“ и „Територии“, тој ги проблематизира прашањата поврзани со државната пропаганда, цензурата и институционалните рамки на изложувањето, користејќи ги масовните медиуми за преиспитување на концептите на оригиналност и колективна визуелна меморија.

ОПА (Опсесивно посесивна агресија), основана од визуелните уметници Слободанка Стевческа и Денис Сарагиновски, својата практика ја развива преку интервенции во јавен простор, тактички медиуми, мокументарни форми и стратегии на субверзивна афирмација. Нивните проекти се фокусирани на критичко преиспитување на општествените, идеолошките и институционалните механизми на моќ, при што уметноста ја користат како платформа за јавна дебата и отворање на границите меѓу фикцијата и реалноста, како и меѓу уметноста и политиката.