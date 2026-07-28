Игор Џамбазов е добитник на наградата „Васил Иљоски“ за 2026 година

28/07/2026 17:31
Фото: Б. Грданоски

 Актерот, писател и музичар Игор Џамбазов е годинашниот добитник на престижната награда „Васил Иљоски“, што Националната установа Центар за култура „Трајко Прокопиев“ – Куманово ја доделува за особен придонес во театарската уметност.

-Со особена чест и задоволство, Фестивалот и Советот на фестивалот „Денови на комедија 2026“ ја доделуваат престижната награда „Васил Иљоски“ на Игор Џамбазов, истакнат актер, писател, музичар и еден од најпрепознатливите уметници на македонската сцена- изјави директорката на установата, Јоана Сарафимовска.

Од Центарот за култура наведуваат дека исклучителната актерска дарба на Џамбазов, неговиот препознатлив хумор и повеќедеценискиот придонес во театарската и културната уметност оставиле неизбришлива трага кај публиката, поради што заслужено се вбројува меѓу најзначајните имиња на македонската комедија.

Свеченото врачување на наградата ќе се одржи на 23 септември 2026 година, на отворањето на Меѓународниот театарски фестивал „Денови на комедија“, во големата сала на Центарот за култура во Куманово.

Добитници на наградата „Васил Иљоски“ во изминатите години беа Љубица Гојковиќ, Ѓорѓи Андов, Илија Струмениковски, Стојна Костовска, Благоја Чоревски, Коле Ангеловски, Сашко Коцев и Весна Петрушевска.

Поврзани содржини

Нешто се прави на Универзална (фото)
„Скејтбордингот не е за девојчиња“ во трка за „Срцето на Сараево“ и со награда од Ерусалим
Камерниот оркестар на МММ вечерва на „Охридско лето“
Кинематографските продукции на GoTürkiye наградени на US International Awards 2026
Гоце Тодоровски ќе биде погребан денеска
Дипломатски прием во Македонскиот КИЦ во Софија
Левица обвинува дека власта го приватизира „Скопје – европска престолнина на културата“
Проектот „Скопје 63/63“ на Џепароски и Алушевски вечер во Сули ан

Најчитани