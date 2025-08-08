Изложба на слики од уметницата Дивна Пешиќ во Музеј галерија во Кавадарци

Изложба на слики од уметницата Дивна Пешиќ, ќе биде отворена вечерва во Музеј галерија во Кавадарци.

– Како уметница, сликајќи масло на платно, Дивна има 33 години активна кариера со околу 50 самостојни и групни изложби ширум светот. Нејзината уметност доби глобално признание — прогласена е за најдобар апстрактен експресионист во светот од страна на World art awards, како и од страна на American art awards, во избор на 25 врвни галерии и музеи во светот и во САД, информираат од Музејот.

Меѓу нејзините највпечатливи интернационални награди, како што соопштија, се, прво место на Top art awards 2022, победник на Art curator choice award 2023/2024, 2024/2025, добитник на Career art awards 2023, Санремо, Италија, наградата Luxembourg art prize 2022, од престижниот Pinacotheque museum, International prize Donatello 2023, Фиренца, Италија, а прогласена е за амбасадор на уметноста 2024 година.

– За колекционерите на уметност, поседувањето на масло на платно од Дивна Пешиќ Грозданов не претставува само секојдневна визуелна радост, туку и мудра инвестиција, а еден од многуте колекционери е и нејзиното височество кралицата Елизабета Втора, истакнуваат од Музеј галеријата.

Притоа потсетуваат дека Дивна Пешиќ – уметница и спортска легенда, е родена во 1979 година во Кавадарци.

– Таа е уникатна фигура која ја обединува прецизноста на спортската стрелба и експлозивната енергија на апстрактниот експресионизам. Пешиќ дипломирала на Филолошкиот факултет, а магистрирала на Економскиот, но нејзиниот живот е длабоко посветен на спортот и уметноста. Својата стрелачка кариера ја започнала на шестгодишна возраст под водство на својот татко, легендарниот Благој Пешиќ — признат како најдобар тренер со пушка во историјата на Македонија, споделуваат од Музејот.

Оттаму додаваат дека Дивна е најдобриот стрелец на сите времиња во Македонија, која во текот на спортската кариера има освоено 37 државни рекорди во машка и женска конкуренција, две титули Балкански шампион, учество на две Олимписки игри, 15 место на Светски куп и бројни први места на интернационални турнири.

– Дивна Пешиќ Грозданов е истакната членка на македонската дијаспора која живее и работи во Њу Џерси, САД. Таа е мажена и мајка на две деца. Активна е во заедницата и моментално ја извршува функцијата претседател на Македонската олимписка дијаспора, организација во склоп на МОК, која има за цел да ја поддржи македонската спортска заедница во странство, да ја негува националната култура и да ги поврзе Македонците ширум светот преку спортски и културни активности, нагласуваат од Музејот.