Изјавата на Лавров ги доведе разговорите меѓу САД и Русија на раб на колапс

Разговорите меѓу Русија и САД за Украина, кои започнаа кратко по изборната победа на Доналд Трамп и кулминираа за време на посетата на претседателот Владимир Путин на Енкориџ, дојдоа во ќор-сокак.

Дијалогот беше поткопан по изјавите на рускиот министер за надворешни работи Сергеј Лавров, кој ги отфрли безбедносните гаранции за Украина од западните земји, објавува Блумберг, повикувајќи се на европски претставници и дипломати запознаени со ситуацијата.

Според изворите на агенцијата, Кремљ можеби сега се обидува да ги убеди САД дека плановите договорени со Европејците и Украинците треба да се напуштат, а средбата Путин-Зеленски треба да се замени со продолжени разговори на ниво на пониски функционери.

На состанокот со Белата куќа, на кој учествуваа Зеленски, лидерите на ЕУ и генералниот секретар на НАТО, Марк Руте, беа разгледани можни гаранции за повоена Украина доколку се откаже од териториите по барање на Путин. Италијанската премиерка Џорџа Мелони ја изрази идејата за повикување на Член 5 од Повелбата на НАТО со тоа што нема да ја прими Украина во алијансата. А САД, иако одбија да испратат војници, не ја исклучија можноста за воздушна заштита.

Но, Лавров ги отфрли сите планови освен ако Русија нема вето врз нив. Разговорот за безбедносни гаранции без Москва е „пат кон никаде“ и какво било присуство на странски трупи во Украина е „неприфатливо“, рече тој во четврток.

Специјалниот претставник на САД, Стивен Виткоф, рече дека Кремљ можеби ќе се согласи на гаранции за Украина во духот на колективната одбрана на НАТО. Дали Путин се согласил на ова во Енкориџ, останува нејасно. Но, што Трамп разбрал од разговорите е поважно од она што всушност се случило, рече еден од изворите на Блумберг.

Според него, Москва направила грешка дозволувајќи му на Трамп да ја толкува нејзината позиција како договор. Високи европски претставници и дипломати ги гледаат коментарите на Лавров како обид за одолговлекување на разговорите и не веруваат дека Путин е подготвен за вистински договор, пишува Блумберг.

Според „Гардијан“, Трамп одлучил засега да се повлече од разговорите: тој сака Москва и Киев да се договорат за средба меѓу Путин и Зеленски, за која администрацијата верува дека треба да биде следниот чекор за завршување на војната.

Во четвртокот навечер, Трамп ја сигнализираше својата поддршка за нападите на Украина врз руска територија и го обвини Џо Бајден дека не му обезбедил на Киев офанзивно оружје. „Многу е тешко, ако не и невозможно, да се добие војна без да се нападне земја што интервенира“, напиша Трамп, додавајќи дека можеби ќе „промени тактика“ со Путин ако нема напредок во мировниот процес за две недели.