Италија ќе ослободи илјадници наркомани поради пренатрупаност на затворите

Италијанскиот парламент во понеделник усвои закон со кој потенцијално ќе им се овозможи на илјадници затвореници со зависност од дрога или алкохол да ги издржуваат своите казни дома, додека учествуваат во програми за рехабилитација, во обид да се намали пренатрупаноста на затворите. Италијанските затвори се исполнети со капацитет од 140 проценти, според групата за права на затворениците „Антигона“. Тоа е една од најлошите стапки на пренатрупаност на затворите во Европската унија, а Франција има слична стапка.

Министерот за правда Карло Нордио рече дека мерката би можела да се примени на повеќе од 10.000 зависници од дрога, од вкупно околу 65.000 затвореници. Дополнителни 3.700 затвореници со проблеми со алкохолот би можеле да имаат корист од мерката, се вели во документот.

Сепак, „Антигона“ е скептична во однос на мерката, предупредувајќи дека ослободувањето би било предмет на голем број услови и дека средствата предвидени во законот во теорија би финансирале рехабилитација на помалку од 600 зависници. Премиерката Џорџија Мелони го нарече законот „победа на повеќе фронтови“ што ќе го намали притисокот врз затворите и ќе помогне да се одвратат зависниците од дрога од криминал.

Реформата на затворите е политички чувствително прашање за Мелони

Нејзината влада минатата година вети дека ќе обезбеди дополнителни 15.000 места во затвор, но бројот сè уште не е зголемен. Реформата на затворите е политички чувствително прашање за Мелони со приближувањето на изборите следната година, а крајно десничарската опозициска партија Футуро Назионале (Национална иднина) ја критикуваше неа и нејзините сојузници.

Тие велат дека таа е премногу мека во однос на криминалот и имиграцијата. Футуро Назионале, основана оваа година од поранешниот армиски генерал Роберто Ваначи, се искачува во анкетите на јавното мислење и одзема гласови од партиите на владејачката коалиција. Партијата денес гласаше против законот за затвори.