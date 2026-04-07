Иран со проектили го нападна најголемиот индустриски комплекс во Саудиска Арабија (видео)

07/04/2026 08:47

Иран, рано утрово, лансираше ракети и дронови кон Саудиска Арабија, предизвикувајќи огромен пожар во Ал Џубаил, најголемиот индустриски комплекс во земјата. Нападот се случува во време на ескалација на конфликтот во Заливот и зголемување на тензиите меѓу Иран и САД, по заканата на американскиот претседател Доналд Трамп да ја нападне инфраструктурата на Иран.

Ал Џубаил е град каде што се наоѓаат клучни петрохемиски и енергетски капацитети. Се простира на повеќе од 1.000 квадратни километри и е дом на повеќе од 150 индустриски постројки кои генерираат помеѓу 7 и 12 проценти од БДП на Саудиска Арабија. Снимките од местото на настанот покажуваат силна експлозија и разорниот пожар што следел.

Саудиска Арабија го потврди нападот
Министерството за одбрана на Саудиска Арабија објави дека воздушната одбрана пресретнала седум балистички ракети насочени кон источниот регион на земјата и дека остатоците паднале во близина на енергетските објекти. „Пресретнување и уништување на 7 балистички ракети лансирани кон источниот регион“, објави официјалниот портпарол на социјалната мрежа X, додавајќи дека е во тек проценка на штетата.

Заканата и рокот на Трамп до Иран
Нападот доаѓа во услови на зголемени тензии во конфликтот меѓу САД и Иран. Американскиот претседател Доналд Трамп се закани дека ќе ги бомбардира сите мостови и електрани во Иран ако Техеран не ја отстапи контролата врз Ормутскиот теснец. Рокот што тој го постави за Иран истекува вечерва во 2 часот по хрватско време.

Иран одговара со „човечки синџир“
Иран одговори на заканите од САД осудувајќи ја она што го нарече „арогантна реторика“ на Трамп. Иранската влада ги повика младите луѓе, особено спортистите, уметниците и студентите, да се соберат околу електраните и да формираат симболичен „човечки синџир“ во знак на протест. Овој потег е дел од поширокиот напор да се покаже национално единство и да се спречи можен напад врз иранските објекти.

Иран, исто така, предупреди дека би можел да ја нападне енергетската инфраструктура во други земји како одмазда. Во текот на викендот, Техеран ги нападна петрохемиските постројки во Кувајт, Бахреин и Обединетите Арапски Емирати, демонстрирајќи ги своите воени капацитети и покрај постојаните тврдења на Трамп дека ракетните и беспилотните летала на Иран се неутрализирани. Ескалацијата на тензиите ги стави земјите од Заливот во состојба на висока готовност.

