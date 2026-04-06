Иран: Непријателот мора да се покае за своите постапки за да се стави крај на војната

Портпаролот на иранското Министерство за надворешни работи, Есмаел Багаи, денеска изјави дека „непријателот мора да се покае за своите постапки“ за да се стави крај на војната, објавија иранските медиуми.

Иран бара „крај на наметнатата војна, со гаранција дека овој штетен циклус нема да се повтори“, рече Багаи, додавајќи дека гаранцијата е дефинирана како „да се покае непријателот за своите постапки до тој степен што никогаш повеќе нема да се осмели да го наруши интегритетот на Иран“.

„Прекинот на огнот е краток период дизајниран да му овозможи на непријателот повторно да се реорганизира и да изврши злосторства. Ниедна разумна личност не би го прифатила тоа“, им рече тој на новинарите.

Обединетите нации се „инструмент во рацете на Соединетите Американски Држави и одредени други сили“, рече Багаи.

„Затоа, по прашањето поврзано со националната безбедност и интегритет на Иран, мора да дејствуваме на начин што ни овозможува сигурно да ја гарантираме сопствената национална безбедност“, додаде портпаролот на иранското Министерство за надворешни работи.