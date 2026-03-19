Ирачката Катаиб Хезболах објави петдневен прекин на нападите врз амбасадата на САД

19/03/2026 13:48

 Ирачката вооружена група Катаиб Хезболах денеска објави петдневен прекин на нападите врз амбасадата на САД во Багдад, условен од развојот на настаните поврзани со израелските воени акции.

Во соопштението, безбедносниот службеник на групата, Абу Муџахид ал-Асаф, рече дека паузата ќе зависи од тоа дали Израел ќе го запре она што го опиша како „раселување на цивилите и бомбардирање во јужните предградија на Бејрут“.

Групата, исто така, постави дополнителни услови, вклучително и прекин на нападите врз станбените области во Ирак и ограничувања за американскиот разузнавачки персонал, повикувајќи ги да останат во комплексот на амбасадата.

Катаиб Хезболах предупреди дека нападите ќе продолжат со поголем интензитет доколку условите не се исполнат по петдневниот период.

Ал-Асаф, исто така, ги повика ирачките власти да обезбедат заштита на дипломатските мисии и економските објекти. /МИА

 

ОАЕ известува за нови ирански напади со дронови и ракети, сирени во Бахреин
Данска армија: Имавме експлозиви подготвени да го дигнеме во воздух аеродромот во Гренланд
Се наѕира раскол меѓу Трамп и Нетанјаху?
Италија ги намалува даноците на горивата додека цените растат поради војната на Блискиот Исток
Конфликтот на Блискиот Исток зема данок врз природата и климата
Иранските напади ја открија големата ранливост на земјите од Заливот. Тие се лути на Американците
Катар ги протера иранските воени и безбедносни аташеа
Макрон: Престанете да ги напаѓате постројките за гас и нафта на Блискиот Исток

