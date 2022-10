Институт за војна: Пронајдените руски документи откриваат целосен хаос во војската

Институтот за проучување на војната (ISW) објави нова анализа и мапа на конфликтот во Украина. Подолу се деловите:

Истрагата на Ројтерс за мноштво документи пронајдени на напуштена руска командна станица во Балаклија, Харковската област, ги поддржува долгогодишните проценки на ISW за лошата состојба на руските сили. Конвенционалната руска војска во Украина е сериозно деградирана и во голема мера ги загуби офанзивните способности од летото 2022 година, руските стратешки команданти микроуправуваат со одлуките на оперативните команданти за тактички прашања, а рускиот морал е многу низок.

Истрагата на Ројтерс откри дека руските трупи во близина на Балаклија биле многу слаби. Истрагата покажа дека лошиот морал, лошата логистика и препотентните команданти придонеле за лошите перформанси на руските сили. Извештајот покажа дека руското западно воено раководство им забранило на подредените да се повлечат од нивните позиции во малото село Храков. Украинските сили ги поразија руските сили во Балакија и ги разбија руските сили во источната Харковска област околу 10 септември, пренесе Индекс.хр.

NEW: A @Reuters investigation of a document trove found in an abandoned #Russian command post in Balakliya, Kharkiv Oblast, supports @TheStudyofWar‘s longstanding assessments about the poor condition of Russian forces.https://t.co/0MQZkwHpM2 pic.twitter.com/Iie5EcRwv6

— ISW (@TheStudyofWar) October 27, 2022