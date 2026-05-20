Инфлацијата во еврозоната во април официјално изнесуваше три проценти

Инфлацијата во еврозоната се забрза во април, првенствено поради зголемувањето на цените на енергијата, според конечните податоци на европската статистичка служба Евростат објавени во среда.

Годишната стапка на инфлација, мерена според хармонизираниот индекс на потрошувачки цени, се искачи на три проценти во април, од 2,6 проценти во март. Резултатот е во согласност со прелиминарната проценка објавена на крајот на април, пренесува Euronews.

Порастот на цените на енергијата е главно поврзан со војната во Иран и блокадата на Ормутскиот теснец, еден од најважните патишта за светска трговија со нафта и гас. Во исто време, базичната инфлација, која не ги вклучува цените на енергијата, храната, алкохолот и тутунот, малку забави на 2,2 проценти, од 2,3 проценти во март.

Највисок годишен раст меѓу главните категории е забележан кај енергијата, каде што цените се зголемија за 10,8 проценти. Цените на услугите се зголемија за три проценти, храната, алкохолот и тутунот се зголемија за 2,4 проценти, додека цените на индустриските производи без енергија се зголемија за 0,8 проценти.

На месечно ниво, потрошувачките цени во еврозоната се зголемија за еден процент во април, што беше потврдено и со конечните податоци на Евростат.