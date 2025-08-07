Инфлацијата не се смирува, во јули беше 1,1 отсто на месечно ниво, на годишно 4,8 отсто

Инфлацијата не покажува знаци на намналување, покажуваат најновите статистички податоци според кои во јули годинава во однос на претходниот месец е 1.1 отсто, а во однос на јули минатата година изнесува 4,8 отсто.

Инфлацијата мерена преку индексот на трошоците на животот во јули 2025 година, во однос на јуни 2025 година, изнесува 1,1 отсто, соопшти денес Државниот завод за статистика.

Како што се посочува во образложението на податоците, повисоката инфлација во јули 2025 година, во однос на јуни 2025 година, е резултат на зголемувањето на трошоците на животот во следните групи: Транспорт за 9,9 отсто, Рекреација и култура за 2,1 отсто, Ресторани и хотели за 1,2 отсто, Мебел, покуќнина и одржување на домаќинствата за 0,7 отсто, Здравје, Храна и безалкохолни пијалаци за 0,3 отсто и Облека и обувки, Домување, вода, електрика, гас и други горива за 0,1 отсто.