Имотот на Леонард Коен против користењето на песната „Алелуја“ на митинг на Трамп

Имотот на Леонард Коен се спротивставува на користењето на на песната „Алелуја“ од страна на претседателот Доналд Џ. Трамп пред митингот „Слобода 250“ во Националниот мол во Вашингтон.

„Имотот на Леонард Коен дозна дека песната „Алелуја“ ќе биде изведена на митингот на Доналд Трамп “, се вели во објава на социјалните мрежи на покојниот пејач. „Оваа употреба не е овластена, а Имотот не ја поддржува или одобрува оваа или каква било слична употреба.“

Во врска со потписот на Трамп на Truth Social, изјавата на имотот на Коен завршува со: „Ви благодарам за вашето внимание на ова прашање.“

Трамп пред речиси три недели изјави дека „Алелуја“ ќе се пее на настанот, а во исто време прво објави дека на почетокот на Големиот американски државен саем ќе бидат познати музички гости Ли Гринвуд и Кристофер Макио, од кои вториот треба да ја отпее често користената и злоупотребувана класика на Коен.

Трамп ја користел песната „Алелуја“ на своите митинзи и претходно, и покрај тоа што песната била преполна со текстови што би можеле да се свртат против него, како на пример: „Навистина не ти е гајле за музика, нели?“

Кога кампањата на Трамп ја користеше песната на митинзите од кампањата во 2024 година, членовите на имотот суво одговорија предлагајќи му да ја користи песната на Коен „You Want It Darker“.

Во соопштението на претседателот од 4 јуни за тоа што ќе вклучува настанот за почеток, во кое тој изјави дека тоа ќе биде „Најголемиот митинг, ДОСЕГА!“ и „митинг за крај на сите митинзи!“, тој им се потсмеваше на многуте изведувачи кои претходно се откажаа од концертите на „Слобода 250“. Трамп се пофали со тоа колку супериорни ќе бидат неговите избрани музички избори на она што се развиваше во еден од неговите препознатливи митинзи отколку што првично ветуваа „непартиските“ настани.

Трамп се пофали дека, покрај „Алелуја“, Макио ќе ги отпее и „Несун Дорма“, „Аве Марија“ и „Господ да ја благослови Америка“. „Немало таков глас од легендарниот Лучијано Павароти!“, воодушевено рече претседателот. Другите песни што ги избрал Макио имаат референци на религија или божества, додека песната на Коен е целосно секуларна по природа, и покрај конотациите што некои изведувачи ѝ ги дале бидејќи станала популарна во последниве години.

Кога Трамп ја користеше преработката на Руфус Вејнрајт на „Hallelujah“ од саундтракот за „Шрек“ за своите митинзи во 2024 година, Вејнрајт одговори велејќи дека „сведокот како Трамп и неговите поддржувачи се дружат со оваа музика синоќа беше врв на богохулство“. (Варајати)