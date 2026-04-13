И Вучиќ му честиташе на Маѓар, па му се заблагодари на Орбан

Српскиот претседател Александар Вучиќ му честиташе на Петер Маѓар. Тој рече дека силната соработка меѓу двете земји ќе продолжи и во наредниот период и му се заблагодари на поранешниот премиер Виктор Орбан.

„Му честитам на Петер Маѓар за неговата изборна победа. Убеден сум дека силната соработка меѓу Унгарија и Србија ќе продолжи да расте. Исто така, му сум благодарен на Виктор Орбан што помогна да се овозможат вакви односи“, напиша Вучиќ на Икс.

Некои политичари од Босна и Херцеговина му се придружија на честитките за големата победа на Петер Маѓар на парламентарните избори во Унгарија, но до понеделник наутро никој од владејачките структури во Република Српска, во која го гледаа Виктор Орбан како важен сојузник, не го стори тоа.

По објавувањето на резултатите од изборите, на лидерот на партијата Тиса му честитаа министерот за надворешни работи на Босна и Херцеговина Елмедин Конаковиќ и лидерот на ХДЗ БиХ Драган Човиќ.

„Додека Босна и Херцеговина продолжува да работи на својот пат, се надевам на силна соработка и добри односи меѓу нашите влади и нашите народи во наредниот период“, му напиша Човиќ на Маѓар во објава на социјалната мрежа Икс заедно со честитките.

Во својата честитка, Конаковиќ посочи дека ова би можело да биде почеток на нови и подобри односи меѓу БиХ и Унгарија на меѓудржавно ниво.

„Со нетрпение очекуваме ново поглавје во односите меѓу Босна и Херцеговина и Унгарија, засновано на меѓусебно почитување, вистинско партнерство и споделени европски вредности“, напиша Конаковиќ на Икс.

Односите меѓу Сараево и Будимпешта одамна се заладија откако владата контролирана од Орбан почна отворено да ја промовира соработката со поранешниот претседател на Република Српска, Милорад Додик.

Додик постојано се фалеше со своите добри односи со Орбан, па затоа учествуваше во неговата кампања за парламентарните избори, повикувајќи ги Србите во Унгарија да гласаат за Фидес.

Единствениот политичар од РС кој зборуваше за резултатите од парламентарните избори во Унгарија беше Ненад Стевандиќ, претседател на ентитетскиот парламент и близок сојузник на Додик. Во своето соопштение, тој мораше да признае дека Орбан „ја изгубил политичката битка“, но додаде дека унгарскиот премиер во заминување „ги удрил темелите на европскиот суверенитет, антиимигрантската и антивоената политика“ и „ги ставил темелите на српско-унгарското пријателство“.

Игор Црнадак, шеф на клубот на опозициската Партија за демократски напредок во парламентот на РС, му ја честиташе победата на Маѓар.