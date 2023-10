И славната Џулија Ормонд го тужи Вајнстин за сексуално злоставување

Лос Анџелес- Џулија Ормонд, англиската актерка најпозната по улогите во филмовите од 90-тите, како што се “Legends of the Fall”, “First Knight” и “Smilla’s Sense of Snow,”, го тужи Харви Вајнстин за сексуално злоставување.

Ормонд дополнително ги тужи АЦВ, компанијата Волт Дизни и Мирамакс. Вајстин е именуван како обвинет во бројни тужби за сексуален напад, откако обелоденувањата објавени во 2017 година во The New York Times и New Yorker ги открија неговите наводни шеми на недолично однесување кон десетици жени во забавната индустрија.

Во тужбата поднесена во средата наутро во Врховниот суд на Њујорк, добиена од Variety, Ормонд тврди дека Вајнстин сексуално ја нападнал во 1995 година по деловна вечера кога ја намамил да му даде масажа, се качил врз неа, мастурбирал и ја принудил на орален секс.

По наводниот напад, Ормонд ги известила нејзините агенти Брајан Лорд и Кевин Хуван што се случило со Вајнстин, според тужбата, во која се наведува дека агентите на АЦВ ја предупредиле да не зборува и не ја заштитиле. (Лурд и Хуван, кои денес се копретседатели на АЦВ, не се именувани како обвинети, но често се споменуваат низ тужбата на Ормонд како нејзини претставници во тоа време.)

Ормонд ја тужи АЦВ за небрежност и прекршување на доверителската должност.

Мирамакс, компанијата што Вајстин ја основаше заедно со неговиот брат Боб, и компанијата Волт Дизни, која беше сопственик на Мирамакс во 90-тите, се тужени за несовесен надзор и задржување. (Во тужбата се наведени бројни поранешни директори на Мирамакс и Дизни, вклучително и Мајкл Ајснер, кој беше извршен директор на Дизни, во тоа време, и Џефри Каценберг, кој беше претседател на Дизни, иако тие не се обвинети. )

„Мажите во АЦВ кои ја претставуваа Ормонд знаеја за Вајнстин. Така направија и работодавците на Вајнстин во Мирамакс и Дизни“, се вели во тужбата. „Дрско, ниту една од овие истакнати компании не ја предупреди Ормонд дека Вајнстин имал историја на напаѓање жени затоа што бил премногу важен, премногу моќен и им заработувал премногу пари“.

Во телефонско интервју, Ормонд изјави за Variety дека зборува затоа што сака да биде дел од промената што може да го направи Холивуд и другите работни места побезбедни од сексуалните предатори.

„Сега јавно излегувам со мојата приказна бидејќи чувствувам дека сè уште ни требаат системски промени и чувствувам дека ни треба одговорност од овозможувачите, за да стигнеме таму“, вели Ормонд за Variety. „Чувствувам дека тоа е она што се случи со мене“.

Дизни и Мирамакс не одговорија веднаш на барањето на Variety за коментар.

Вајнстин – кој е осуден за силување во две јурисдикции и бил обвинет од повеќе од 100 жени во текот на децении – ги негира наводите на Ормонд.

„Харви Вајнстин категорично ги негира обвинувањата против него од страна на Џулија Ормонд и тој е подготвен жестоко да се брани себеси“, вели адвокатот на Вајнстин, Имран Х. Ансари, во изјава за Variety. „Ова е уште еден пример на жалба поднесена против г-дин Вајнстин по изминатите децении, и тој е уверен дека доказите нема да ги поддржат тврдењата на г-ѓа Ормонд“.

Портпаролот на АЦВ ги отфрли тврдењата на Ормонд, нарекувајќи ги „неосновани“ и изјавувајќи дека агенцијата „енергично ќе ги побие“ на суд.

„CAA сериозно ги сфаќа сите наводи за сексуален напад и злоупотреба и има сочувство за г-ѓа Ормонд и искуството што таа го опиша во нејзината жалба. Сепак, тврдењата на г-ѓа Ормонд се целосно неосновани“, рече портпаролот на агенцијата во изјава за Variety. „Преку бранител, г-ѓа Ормонд се обрати до АЦВ во март со овие наводи за агенцијата. Знаејќи дека овие наводи се невистинити, агенцијата потоа ги задржала адвокатката Лорета Линч и нејзината адвокатска фирма Пол Вајс да ја бранат компанијата. Нивниот преглед не најде ништо за да ги поддржи тврдењата на г-ѓа Ормонд против АЦВ“.

Изјавата на агенцијата продолжува: „АЦВ доби барање, преку својот бранител, од адвокатите на г-ѓа Ормонд, АЦВ да плати 15.000.000 американски долари во замена г-ѓа Ормонд да не ги објави јавно наводите против АЦВ. АЦВ веднаш го отфрли ова барање. Од почит кон г-ѓа Ормонд, АЦВ ги сподели резултатите од истрагата на Пол Вајс со неа, преку нејзиниот бранител, обезбедувајќи докази за динамичен и ангажиран однос помеѓу АЦВ и г-ѓа Ормонд, и постојаните напори на агенцијата да ја поддржи нејзината кариера во текот на нејзиното време во агенцијата, од 1995 до 1999 година“.

Адвокатот на Ормонд, Даглас Х. Вигдор, одговори на АЦВ велејќи, делумно: „Бидете уверени, ќе ги откриеме вистинските факти“.

„Очигледно, Харви Вајнстин е во затвор и ќе биде во затвор многу долго време“, вели Ормонд. „Јас лично не верувам дека Харви можеше да го направи ова без помагатели. И за мене, тоа е слојот на кој треба да се фатите, во однос на основната причина“.

„Ако размислите за тоа“, продолжува таа, „ако имаше најдобри практики и Харви Вајнстин беше повикан на почетокот по неговото прво сексуално вознемирување или неговиот прв сексуален напад, тој можеше да научи различни однесувања и потенцијално сите луѓето што следеа немаше да бидат повредени. Но тој не беше. И има причина за тоа“.

Ормонд вели дека освен што им кажала на своите агенти во 90-тите, таа ја криела својата тајна до движењето #MeToo, што и дало храброст да разговара со нејзиното семејство. Со нивната поддршка и беше симната тежина од рамениците, но таа сепак се чувствуваше должна јавно да проговори бидејќи чувствуваше вина и срам за другите жени кои наводно биле повредени од Вајнстин.

Откако беше осуден за силување и сексуален напад во две судења, Вајнстин моментално отслужува 23-годишна затворска казна во Њујорк, која последователно ќе биде проследена со 16-годишна затворска казна во Лос Анџелес. Многу од обвиненијата во тужбата на Ормонд го повторуваат моделот на однесување што го наведоа други жени кои го обвинија Вајнстин. Тој тврди дека е невин и моментално се жали на двете негови убедувања.

Ормонд првпат се сретна со Вајнстин во 1994 година на деловен состанок во Лондон што го организираше нејзиниот агент од Велика Британија, велејќи и дека „важен продуцент“ сака да се сретне со неа за филмска улога. На тој состанок, Вајнстин и Ормонд разговараа за филмскиот бизнис и повеќе потенцијални улоги.

„Вајнстин постапи соодветно за време на состанокот и тие се согласија да останат во контакт“, се вели во тужбата. По тој прв состанок, Вајнстин ќе испрати филмски сценарија до Ормонд, и тие ќе зборуваа по телефон, а Ормонд и даваше белешки за сценаријата.

Двајцата развија блиски, но професионални деловни односи. Во 1995 година, кога Ормонд беше на насловната страница на списанието „Њујорк тајмс“, кое ја славеше како следната најголема женска филмска ѕвезда по Џулија Робертс, Вајнстин даде блескав цитат за публикацијата дека се радува на нејзините таленти, не само како актер – туку исто така како продуцент, велејќи дека Ормонд го има „најдоброто чувство за приказна од која било млада актерка во Америка денес“, и дека „некогаш добив 26 страници белешки од неа за сценарио. Таа може да ги раздвои и да ги најде недостатоците“.

Во август 1995 година, нејзините агенти во АЦВ преговараа за двегодишен производствен договор со компанијата на Вајнстин, Мирамакс, за Ормонд и нејзината продукциска компанија, која ќе биде под договор со прв поглед на компанијата. Преку овој договор, Ормонд работела од канцелариите на Мирамакс во Њујорк и живеела во стан што го плаќал Мирамакс.

„Во времето кога Хуван и Лорд преговараа и го обезбедија договорот за продукциската компанија за Ормонд, тие добро знаеја за склоноста на Вајнстин за сексуално нападно и експлоатирачко однесување, особено за младите актерки со кои Вајнстин се среќаваше за деловни цели“, се вели во тужбата. „Во однос на информациите и верувањата, Хуван и Лорд, исто така, знаеле за доверливите спогодби што ги постигнал Вајнстин за да го задржи своето однесување скриено од јавно изложување. Но, тие не и ги открија овие околности на Ормонд или на друг начин не ја предупредија за склоноста на Вајнстин за сексуален напад“.

Кога Ормонд беше наводно нападната од Вајнстин во декември 1995 година, нејзината кариера беше вжештена. Таа беше главна женска улога во филмовите како „Legends of the Fall,”, во кои глумеше со Ентони Хопкинс и Бред Пит, „Прва но“, заедно со Шон Конери и Ричард Гир и римејк на „Сабрина“ со Харисон. Форд. Ноќта на наводниот напад, Ормонд требаше да има деловна вечера со Вајнстин .

„На вечерата, Вајнстин одби да разговара за деловни прашања и продолжи да ја менува темата. Конечно, по вечерата, Вајнстин рече дека само ќе разговара за проектот назад во станот што Мирамакс го обезбеди за Ормонд како дел од нивниот прв поглед на договорот со неа“, се вели во тужбата. „Нејзината одбрана е намалена затоа што конзумирала неколку пијалоци и сакајќи конечно да дојде до она што таа мислеше дека е целта на нивниот состанок, Ормонд се согласи Вајнстин да се врати во нејзиниот стан. Набргу потоа, Вајнстин ја натерал да се соблече гола и ја принудил на орален секс“.

Во тужбата се тврди дека инцидентот можел да се спречи доколку Ормонд била заштитен од Дизни, Мирамакс и АЦВ.

По наводниот напад, во тужбата се наведува дека Вајнстин планирал да ја посети Ормонд во Копенхаген, каде што ќе го снима трилерот од 1997 година, „Legends of the Fall,” иако Вајнстин и Мирамакс немаат никаква врска со филмот.

Ормонд „згрозена“ и „ги повика Лорд и Хуван – иако сè уште не ја споделила приказната – за да ги моли да го спречат Вајнстин да дојде во Копенхаген. Но, тие одбија“, се вели во тужбата, „и предложија дека ако Ормонд не го сака таму, таа треба сама да се справи со него“. Тужбата продолжува до деталите дека Ормонд се соочиал со Вајнстин и му рекол дека тоа што и го направил е „неприфатливо“ и дека таа нема да го „толерира“ тоа однесување. Таа потоа ги повикала своите агенти, кога им кажала за наводниот сексуален напад, а тужбата вели дека тие не „изразиле никаква емпатија“ или „изненадување“.

Ормонд тврди дека се соочила со одмазда затоа што го одбила Вајнстинјн и затоа што се обидела да го повика на одговорност за тоа што и го направил. Набргу по нејзиниот повик до АЦВ, Мирамакс го раскина договорот со неа.

„Ормонд наскоро го почувствува гневот на Вајнстин“, се вели во тужбата.

Во тужбата се вели дека Ормонд „имаше последователен разговор со Лорд и Хуван, за време на кој таа повторно разговараше за нејзината загриженост во врска со нејзиниот сексуален напад и поврзаната траума и нејзината конфузија околу тоа што АЦВ не сакаше да ја заштити“. По тој разговор, Ормонд била префрлена на помалку искусен агент, се тврди во тужбата. На крајот, таа ја напушти АЦВ.

Во последниве години, Ормонд се појавува во телевизиски филмови и серии, но таа повеќе не е А-листер. Нејзините адвокати велат дека таа заработувала 3,5 милиони долари по филм на врвот на нејзината кариера. Во 2010 година, таа доби Еми за нејзината споредна улога во „Temple Grandin“ на HBO. Во 2013 година, таа глуми во серијата на Лајфтајм „Witches of East End“, а во 2020 година беше редовна во ниско оценет спиноф на „The Walking Dead: World Beyond“.

„Штетата на кариерата на Ормонд поради нападот на Вајнстин и последиците беа катастрофални и лично и професионално“, се вели во тужбата, истакнувајќи дека таа „речиси исчезнала од очите на јавноста“. (Варајати)