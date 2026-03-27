Хрватската влада дозволи американски носач на авиони да се укотви во хрватско пристаниште

Загреб – Владата на Република Хрватска, на вчерашната затворена седница, одлучи да даде одобрение за влез на американски нуклеарен воен брод во внатрешните води на Република Хрватска и неговиот престој во хрватско пристаниште. Детали за тоа за кој брод станува збор, како и датумот на пристигнување и времетраењето на престојот, сè уште не се објавени. Сепак, со оглед на тоа што владата објави дека станува збор за брод на нуклеарен погон, веројатно е дека станува збор за еден од американските носачи на авиони.

Пристигнувањето на бродот бара посебни безбедносни протоколи, вклучително и контрола и надзор на нуклеарната централа за време на неговиот престој во пристаништето и обезбедување на пристаништето и околните води во соработка со домашните безбедносни служби.

Американските носачи ја посетиле Хрватска и претходно

Американските воени бродови ја посетиле Хрватска и претходно, што се смета за знак на силно партнерство со Соединетите Американски Држави и соработка во рамките на НАТО. Најпознат од нив е носачот на авиони на нуклеарен погон USS Gerald R. Ford, кој го посети Сплит во јуни 2023 година како дел од планиран пристаништен повик и соработка со хрватските вооружени сили.

Носачот на бродови повторно вплови во хрватските води во октомври 2025 година за време на распоредувањето во Европа, и можно е овој пат тоа да биде самиот носач.

Посетите на американските воени бродови на Хрватска обично се третираат како дел од редовните поморски операции и вежби, но и како симбол на блиски билатерални односи и безбедносна соработка меѓу Хрватска и САД. Владата сè уште не соопшти кога ќе пристигне бродот и во кое пристаниште ќе се наоѓа бродот, ниту дали оваа посета е поврзана со актуелните глобални безбедносни предизвици, првенствено војната во Иран.