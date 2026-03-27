Хрватската влада дозволи американски носач на авиони да се укотви во хрватско пристаниште

27/03/2026 13:28

Загреб – Владата на Република Хрватска, на вчерашната затворена седница, одлучи да даде одобрение за влез на американски нуклеарен воен брод во внатрешните води на Република Хрватска и неговиот престој во хрватско пристаниште. Детали за тоа за кој брод станува збор, како и датумот на пристигнување и времетраењето на престојот, сè уште не се објавени. Сепак, со оглед на тоа што владата објави дека станува збор за брод на нуклеарен погон, веројатно е дека станува збор за еден од американските носачи на авиони.

Пристигнувањето на бродот бара посебни безбедносни протоколи, вклучително и контрола и надзор на нуклеарната централа за време на неговиот престој во пристаништето и обезбедување на пристаништето и околните води во соработка со домашните безбедносни служби.

Американските носачи ја посетиле Хрватска и претходно

Американските воени бродови ја посетиле Хрватска и претходно, што се смета за знак на силно партнерство со Соединетите Американски Држави и соработка во рамките на НАТО. Најпознат од нив е носачот на авиони на нуклеарен погон USS Gerald R. Ford, кој го посети Сплит во јуни 2023 година како дел од планиран пристаништен повик и соработка со хрватските вооружени сили.

Носачот на бродови повторно вплови во хрватските води во октомври 2025 година за време на распоредувањето во Европа, и можно е овој пат тоа да биде самиот носач.

Посетите на американските воени бродови на Хрватска обично се третираат како дел од редовните поморски операции и вежби, но и како симбол на блиски билатерални односи и безбедносна соработка меѓу Хрватска и САД. Владата сè уште не соопшти кога ќе пристигне бродот и во кое пристаниште ќе се наоѓа бродот, ниту дали оваа посета е поврзана со актуелните глобални безбедносни предизвици, првенствено војната во Иран.

Девојка (25) во паника скокна од петти кат на Филозофски факултет во Белград бегајќи од пожар
Во делови од Босна откажана наставата – снегот го попречува движењето
Невреме оштети покриви во Словенија, затворени училишта и градинки
Десетици паднати дрвја, покриви… откажана наставата во Загреб
Курти денеска ќе побара нешто многу опасно од Макрон, вели Вучиќ
Пожар во близина на Солун – затворен автопат кон Атина и во двата правци
Снежна покривка преку Хрватска, делови од земјата изгледаат како средината на јануари
Воз во близина на Бјеловар удри во паднато дрво, излета од шините. Има повредени

