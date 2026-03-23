Хрватска усвои голем пакет на помош поради високите цени на горивата

Поради нарушувањата на пазарот на енергија предизвикани од конфликтот на Блискиот Исток, хрватската влада денес усвои нов пакет мерки за ублажување на зголемувањето на цените за граѓаните и економијата. Пакетот вклучува ограничување на цените на нафтените производи, промени во акцизите на енергетските производи и електричната енергија, како и субвенции за транспортери, земјоделци, енергетски субјекти и социјално ранливи граѓани. Мерките беа презентирани на парламентарното мнозинство и социјалните партнери утрово.

Премиерот Андреј Пленковиќ изјави дека денешниот пакет помош, за разлика од оној за време на ковидот, доаѓа во поинаква средина. „Одлучивме повторно да преземеме мерки што ќе ги ублажат ефектите од кризата врз животот на нашите граѓани и економијата“, рече тој.

„Денешната ситуација, војната на Блискиот Исток, е многу сериозна и бара темелен пристап и лидерство што владата го обезбедува од пред две недели кога бевме меѓу првите што реагираа и ги ограничија цените на нафтените производи“, додаде тој.

Пленковиќ зборуваше за енергетската криза во која цените на енергијата растат. „Денес, цената на барел сурова нафта е речиси 114 долари, што е голема разлика од 70 долари за барел. Брзиот раст на цените на суровата нафта е значаен“, нагласи тој.

Тој го опиша порастот на цените на нафтата како „агресивен и насилен“. „Ќе направиме сѐ што можеме за да се осигураме дека безбедноста на снабдувањето не е доведена во прашање. Хрватскиот пазар за нафта и нафтени деривати и гас мора да биде безбеден“, рече тој.

„Дваесет проценти од светската нафта недостасува во светскиот промет. Ова зборува за намалена понуда, но сепак голема побарувачка. Јасен економски факт е – дека цената е повисока“, додаде тој.

„Првата последица од оваа ситуација ќе биде тоа што ќе влијае на функционирањето на економијата. Ќе го ублажиме порастот на цените, не само на нафтата, туку и на верижната реакција. Постои и прашањето за економскиот раст, ќе се обидеме да се осигураме дека околностите нема да влијаат на економскиот раст“, ​​истакна Пленковиќ.

Потоа ги презентираше новите цени на горивата. Моменталната цена на евродизелот е 1,55 евра за литар. „Без владините мерки, утре цената би се искачила на 1,86 евра, а сега ќе биде 1,73 евра за литар“, објави Пленковиќ.

Цената на евросуперот е 1,50 евра, без владините мерки, утре би скокнала на 1,71 евра. „Со нашите мерки, таа ќе биде 1,62 евра“, објави тој.

„Вториот дел од пакетот се однесува на зајакнување на отпорноста на хрватската економија и енергетската транзиција, намалување на зависноста од употребата на фосилни горива. Воведуваме пакет за поттикнување на инвестициите на домаќинствата во обновливи извори на енергија со кофинансирање од 50 до 70 проценти од вкупната вредност на инвестицијата“, рече премиерот.

Владата одлучи да продолжи со субвенционирање на храна за студенти, така што во следните шест месеци студентски оброк ќе чини 0,86 евра.

Владата, исто така, воведе пакет помош за земјоделците во вредност од 20 милиони евра, а тој се однесува на поддршка за спроведување на пролетната сеидба и садење.

Според Пленковиќ, со десеттиот пакет помош владата ќе издвои дополнителни 450 милиони евра.

„Со овој, десеттиот пакет мерки, вкупната вредност на сите претходни владини пакети помош за граѓаните и хрватската економија се искачува на речиси десет милијарди евра“, нагласи тој.