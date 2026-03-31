Хотлајн аудио снимки меѓу Сијарто и Лавров: Унгарскиот министер бил целосно на услуга на Кремљ

Во аудио снимка објавена во медиумите Vsquare и „Инсајдер“, кои покриваат политички и економски работи во Централна Европа, рускиот и унгарскиот министер за надворешни работи разговараат дали некој треба да биде отстранет од листата на санкции на Европската унија. Сијарто преку Фејсбук призна дека тоа што се слуша на снимката е точно, но ги минимизираше обвинувањата – и тврдеше дека неговиот телефон бил прислушкуван. Сијарто е министер за надворешни работи во владата на премиерот Виктор Орбан од 2014 година.

Тој објасни дека редовно се координирал со неколку министри за надворешни работи од земји кои не се членки на ЕУ „за прашања поврзани со санкциите“.

„Добра работа! Тие докажаа дека јавно го кажувам истото што го кажувам и по телефон“, додаде тој за истражувачките новинари, велејќи дека „долго време“ е познато дека странските разузнавачки служби ги прислушуваат неговите телефонски повици.

„Четири години велиме дека политиката на санкции е неуспех, предизвикувајќи поголема штета на ЕУ отколку на Русија“, рече Сијарто, додавајќи дека „Унгарија никогаш нема да се согласи да санкционира поединци или компании кои се важни за нашата енергетска безбедност или за постигнување мир“.

Според новинарот Саболч Пањи, кого унгарските власти од пред некој ден го гонат за шпионажа, Сијарто и рускиот министер за надворешни работи Сергеј Лавров пријателски разговараат.

Само еден час откако унгарскиот министер за надворешни работи, Петер Сијарто, пристигна во Будимпешта од Санкт Петербург на 30 август 2024 година, тој доби телефонски повик од неговиот руски колега, Сергеј Лавров. Лавров рече дека Сијарто бил цитиран низ сите руски медиуми по неговата посета.

„Дали реков нешто погрешно?“, нервозно праша Сијарто.

„Не, не, не. Тие само велеа дека вие прагматично се борите за интересите на вашата земја“.

Причината за повикот на Лавров беше барање: рускиот олигарх Алишер Усманов бараше неговата сестра, Гулбахор Исмаилова, да биде отстранета од списоците со санкции на ЕУ, а Сијарто ветува дека ќе помогне. Усманов, руско-узбекистански тајкун, го стекна своето богатство во рударството, индустријата, телекомуникациите и медиумите. Тој е опишан како еден од омилените бизнисмени на Путин, со „особено блиски врски“ со рускиот претседател.

„Слушајте, се повикувам на барањето на Алишер, а тој ме замоли да ве потсетам дека правите нешто во врска со неговата сестра“, рече Лавров.

„Да, апсолутно“, одговори Сијарто. „Работата е следнава, дека заедно со Словаците поднесуваме предлог до Европската унија за нејзино отстранување од листата. Ќе го поднесеме следната недела и бидејќи ќе започне новиот период на преглед, тој ќе биде ставен на дневен ред и ќе направиме сѐ што можеме за да ја отстраниме“.

Лавров беше среќен и изрази благодарност за „поддршката и вашата борба за еднаквост во сите области“ на Сијарто.

Откако главната цел на разговорот беше постигната, Лавров и Сијарто продолжија да се нафрлаат работи околу нивниот заеднички презир кон Европската унија, особено земјите со про-украинска ориентација.

Разговорот не е само за Исмаилова, туку – како што може да се прочита во статија напишана заеднички од Саболч Пањи и неколку други новинари – страните меѓусебно се уверуваат во својот презир кон Европската унија, особено кон земјите-членки што ја поддржуваат Украина

И двајцата го критикуваа Жозеп Борел, тогашниот висок претставник на ЕУ за надворешни работи и безбедносна политика, кого Лавров го нарече свое „најголемо разочарување“, а Сијарто потценувачки го окарактеризира како „европскиот Бајден“. Шпанскиот социјалист, забележа Лавров, беше многу „разумен“ кога ги претставуваше интересите на Мадрид само како министер за надворешни работи, пред неговото назначување во Европската комисија, во кое својство комесар не може да ѝ даде на својата родна земја приоритет пред блокот.

Исмаилова претходно поднесе тужба до највисокиот суд на ЕУ за да биде отстранета од листата, но тој го отфрли нејзиното барање во 2024 година. Сепак, во 2025 година, откако се откажа од своите права врз фондот на Усманов, таа конечно беше отстранета од него кога Унгарија повторно се закани дека ќе стави вето на друг пакет санкции.

Алишер Усманов беше меѓу првите што беа ставени на листата на санкции на ЕУ во 2022 година, поради војната на Русија против Украина. Владата на Орбан речиси веднаш почна да бара тој да биде отстранет од листата, или ќе стави вето на санкциите, но подоцна се повлече.

Пред да ја спушти слушалката, Унгарецот се гугуткаше за новото седиште на „Гаспром“ што го посети во Русија, додавајќи: „Секогаш ви стојам на располагање“.

Седум месеци подоцна, Исмаилова беше отстранета од списокот на санкции на ЕУ.

Ким Филби од Будимпешта

Освен што го исполнил она што од него било побарано, Сијарто рутински го информирал Лавров за деталите од наводно доверливите разговори на европските дипломати.

На пример, во истиот разговор со Лавров на 30 август 2024 година, веднаш по нивната дискусија за бришење на Исмаилова од листата, Сијарто ги открил и деталите од состанокот на Советот за надворешни работи на ЕУ на кој учествувал претходниот ден.

„И тоа беше лудо, знаете, кога Ландсбергис рече дека ние придонесуваме со 12 проценти од секоја ракета и проектил“, му рече Сијарто на Лавров, осврнувајќи се на тогашниот министер за надворешни работи на Литванија, Габриелиус Ландсбергис, кој тврдеше дека Русија делумно ја финансира својата војна преку профит од гас и нафта од европски клиенти како што се Унгарија и Словачка.

„Реков, пријателе мој, не си во право, бидејќи Европејците придонесуваат многу повеќе… не само Словаците и ние купуваме гас и нафта директно од Русија, туку сите вие ​​купувате истото од нив преку… Индија, Казахстан“.

Кога беше контактиран за коментар, Ландсбергис ги потврди деталите зад сцената од состанокот на министрите за надворешни работи на ЕУ. „Можам да потврдам дека ова е вистинска размена за време на еден од советите за надворешни работи“, рече Ландсбергис. „Се чини дека цело време Путин имал, и сè уште има, шпион на сите европски и НАТО официјални состаноци. Ако сакаме да се одржи интегритетот на овие состаноци, би било соодветно да се забрани Унгарија од сите нив. Секоја генерација има Ким Филби“ – алудирање на озлогласениот шпион на КГБ од времето на Студената војна во британската тајна разузнавачка служба. „Очигледно, Петар Сијарто ја игра улогата со ентузијазам“.

Таа аналогија оди малку подлабоко од обичното реторичко раскошно. Филби и Сијарто го добија највисокото советско или руско одликување што може да му се додели на странец: Орденот за пријателство. Орденот на Сијарто официјално му го додели Владимир Путин, но физички му го додели Лавров на 30 декември 2021 година.

Vsquare и „Инсајдер“, исто така, добиле уште еден разговор во кој Сијарто разговара со рускиот заменик-министер за енергетика Павел Сорокин. Во него, унгарскиот министер за надворешни работи го уверува Сорокин дека ќе стори сè што е во негова моќ да ги „отфрли“ казнените мерки што ја загрозуваат руската флота во сенка што работи за избегнување на санкциите. Во друг разговор, тој, исто така, му понуди на Сорокин да ги отстрани руските банки на кои им се закануваат санкции од листата и да го стори тоа.

Тој, исто така, побара од рускиот политичар аргументи за да поткрепи зошто ова би било во интерес на Унгарија.

Имаше време кога се пожали дека не му е дозволено да види одредени документи што се однесуваа на санкции против руска компанија за трговија со нафта со седиште во Дубаи, а потоа информираше за статусот на тогашниот 18-ти пакет санкции на ЕУ, објавувајќи дека е одложен благодарение на Унгарците и Словаците. Vsquare исто така пишува дека иако Сијарто и Унгарија јавно го оправдаа своето заедничко блокирање на пакетот санкции предложен минатиот јуни со Словачка, велејќи дека тоа е одговор на планираното елиминирање на увозот на руска енергија. Ттој веќе му кажал на Сорокин преку телефон дека се бори против целиот пакет и се обидува да заштити што е можно повеќе руски интереси, посочувајќи дека веќе успеал да изземе 72, но сè уште има 128. Не е јасно за кои компании станува збор. Се цитира делот од Сијарто:

„Се обидувам да одам подалеку, но морам да кажам дека ова е во интерес на Унгарија… Би било убаво ако [тимот на Сорокин] може да ни помогне да ги идентификуваме директните и индиректните негативни ефекти што ова може да ги има врз Унгарија. Бидејќи ако можев да го покажам тоа, тоа би ми дало сосема поинаква можност“.

Сега, кој шпионира?

Дискусиите на Сијарто и Лавров беа под лупа откако „Вашингтон пост“ и истражувачкиот новинар Саболч Пањи напишаа дека унгарскиот министер за надворешни работи му ги пријавил состаноците на ЕУ на својот руски колега. Пропагандните медиуми започнаа клеветничка кампања против Пањи како одговор на веста, обвинувајќи го за учество во прислушувањето на Сијарто. Гергели Гуљаш, исто така, објави во четвртокот во владината информативна програма дека владата го пријавила Саболч Пањи за шпионажа. Пањи подоцна ја објави идејата дека големи суми пари и скапоцени камења можеби пристигнале од Русија со унгарски владини авиони. Сијарто го нарече второто тврдење смешно.