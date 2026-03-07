Холивуд се врти против Тимоти Шаламе, додека се појавува тајната кампања за Оскарите

Лос Анџелес – Трката за најдобар глумец на претстојните Оскари одеднаш се претвора во една од најнепредвидливите пресметки во поново време.

Со месеци, Тимоти Шаламе изгледаше незапирливо благодарение на неговата улога во „Marty Supreme“. Сепак, како што се затвора последната рунда на гласање, расположението во Холивуд се чини дека се менува.

Ривалите добиваат на сила, разговорите во индустријата стануваат сè погласни, а тивкото притискање меѓу инсајдерите покренува контроверзно прашање: Дали индустријата почнува да се врти против Шаламе?

Статусот на Тимоти Шаламет како фаворит за Оскар се соочува со ненадеен притисок

Во текот на поголемиот дел од сезоната на награди, Тимоти Шаламе се чинеше дека е јасен фаворит да ја освои наградата за најдобар глумец.

Во тој момент на сцената, тој исто така ја призна својата девојка, Кајли Џенер, дополнително ставајќи го во центарот на вниманието на Холивуд.

Во тој момент, многу набљудувачи веруваа дека 30-годишникот е на добар пат за лесна победа на Оскарите.

Впрочем, номинацијата е трет пат Шаламе да биде признат од Академијата, по номинациите за „Викај ме со твоето име“ и „Целосно непознат“.

Сепак, неодамнешните случувања сугерираат дека трката е далеку од решена. Според извештајот на Дејли Меил, набљудувачите на индустријата сега веруваат дека последните денови пред Оскарите би можеле драматично да го преобликуваат исходот.

Шаламе се соочува со растечка конкуренција од Мајкл Б. Џордан

Една од најголемите промени во трката доаѓа од Мајкл Б. Џордан, чиј моментум се зголеми во последниот дел од сезоната на доделување награди.

Изведбата на Ордан како браќата близнаци Смоук и Стек во „Грешници“ одеднаш доби силна поддршка кај гласачите.

Пресвртницата дојде кога тој ја освои наградата за најдобар глумец на доделувањето на наградите за глумци, каде што одржа емотивен говор што резонираше со публиката.

Реакциите на церемонијата наводно ја направија јасна промената во поддршката. Се вели дека водителката Виола Дејвис извикала од возбуда кога било откриено името на Џордан.

Џордан, исто така, имаше корист од бранот на сочувство по еден проблематичен момент на церемонијата на доделувањето на наградите БАФТА.

Додека тој и неговиот колега Делрој Линдо доделуваа награда, активистот за Туретов синдром, Џон Дејвидсон, извика расна навреда од публиката.

Инцидентот предизвика гнев низ Холивуд, особено кон Би-Би-Си, која дозволи моментот да се емитува и покрај доцнењето на емитувањето.

Многумина упатени веруваат дека ситуацијата создаде дополнителна добра волја кон Џордан во индустријата.

Стилот на кампањата на Тимоти Шаламе крева веѓи во Холивуд

Додека Шаламе останува статистички фаворит, неговата стратегија за кампања станува тема на дебата меѓу гласачите на Академијата.

За разлика од традиционалните кампањи за награди, кои често вклучуваат тивко вмрежување со гласачите, холивудската ѕвезда прифати неконвенционален и многу видлив пристап.

Наместо да се фокусира исклучиво на настани во индустријата, тој се појави на неочекувани места. Шаламе наводно се појавил на натпревари за двојници инспирирани од него и се појавил во музички видеа.

Тој, исто така, поминал време играјќи кошарка со Адам Сандлер и комуницирајќи со средношколци во Лос Анџелес.

Шаламе во голема мера го избегнувал стандардното интервју за сезоната на награди. Наместо тоа, тој се одлучи за неконвенционални разговори со подкастерот Тео Вон и професионалниот борач Коди Роудс.

Во исто време, промотивните напори за „Марти Суприм“ вклучуваа необични рекламни трикови, почнувајќи од тематски цепелини до вирални кампањи на социјалните медиуми.

Иако овие стратегии создадоа голема возбуда околу филмот, некои набљудувачи сега се прашуваат дали пристапот можеби ги отуѓил по традиционалните гласачи на Академијата.

Кампањата на Шаламе предизвикува возбуда „Стоп Тими“

Всушност, се чини дека во некои делови од индустријата се формира суптилна реакција против актерот. Според упатените, меѓу гласачите кои не се подготвени да наградат таков агресивен стил на кампања циркулира тивко чувство „Стоп Тими“.

Едно прашање кое постојано се споменува е самодовербата на Тимоти Шаламе за време на кампањата. Некои критичари веруваат дека неговата јавна личност делува премногу самоуверено.

Индустриското издание „Холивуд репортер“ неодамна ја истакна тензијата околу неговиот пристап.

Медиумот напиша дека Шаламе претставува „помалку удобен пат за индустријата“ и посочи на смелиот стил на актерот како можна линија на поделба меѓу гласачите.

Во меѓувреме, еден сајт за предвидувања објави дека шансите на Шаламе малку се намалија во последните денови. Иако тој сè уште води во трката, неговите шанси значително се намалија како што расте поддршката за Џордан.

Други кандидати, вклучувајќи ги Леонардо Дикаприо и Вагнер Моура, исто така би можеле да имаат корист ако продолжи моментумот против Шаламе.

Моментот на Тимоти Шаламе со Оскар сè уште може да влезе во историјата

И покрај променливата нарација, Шаламе сè уште има силна позиција во трката.

„Марти Суприм“ беше голем комерцијален успех, заработувајќи приближно 173 милиони долари низ целиот свет, импресивен вкупен износ за филм базиран на оригинална приказна, а не на веќе воспоставена франшиза.

Доколку Шаламе конечно победи во категоријата за најдобар глумец, победата би означила голема пресвртница во неговата кариера. Исто така, би го направило втор најмлад победник во историјата на категоријата.

Во меѓувреме, се загреваат и неколку други трки за Оскар. Актерката Џеси Бакли се очекува да победи за нејзината улога во „Хамнет“.

Во споредните категории, Шон Пен изгради силен импулс за „Една битка по друга“.

Трката за споредна глумица изгледа многу помалку сигурна, при што Тејана Тејлор се натпреварува тесно со Ејми Мадиган, која доби номинација за хорор филмот „Оружја“.

Со толку многу трки што се стеснуваат и категоријата за најдобар глумец одеднаш се отвораат, овогодинешните Оскари на 15 март би можеле да донесат еден од најнеизвесните завршетоци што церемонијата ги видела со години.