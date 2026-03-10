Хермес наводно одбил да ѝ продаде на Норт Вест ретка чанта Кели

Ким Кардашијан и Канје Вест наводно имале срамно искуство со купување во Хермес кога се обиделе да купат ретка чанта Кели за нивната ќерка Норт, но не успеале. Оваа информација ја открил поранешен вработен во луксузниот бренд, пишува Page Six.

Одбиен пар на славни личности

Новинарката Ејми Одел разговарала со поранешен вработен во бутикот Хермес во Беверли Хилс за нејзиниот билтен „Back Row“. Изворот открил дека „не сите познати личности го добиле она што го сакале“ кога го купиле. „Канје Вест и Ким Кардашијан сакале црна чанта Мини Кели за Норт или нешто слично. А Хермес рекле не“, тврди изворот.

„Немам поим зошто, но бевме изненадени. Мислам дека во вакви случаи, одлуката оди на корпоративно ниво, бидејќи ако некој толку познат сака нешто, очигледно ќе биде фотографиран со него – и не сакаат кој било да се фотографира со нивните производи“, продолжил поранешниот вработен.

„Постапката е да се јавите во канцеларијата за односи со јавноста и да кажете: „Еј, тој и тој сака чанта“. И обично тие би го одобриле. Но, од некоја причина не сакаа Норт Вест да има чанта Mini Kelly од алигатор.“

Мини чантата од алигатор Kelly е еден од поретките модели на Хермес и лесно може да достигне цена од над 75.000 долари на пазарот за препродажба.

Тие не се непознати за луксузот

Иако барањето наводно било одбиено, 12-годишната Норт веројатно не била премногу засегната со оглед на тоа што веќе има завидна колекција дизајнерски модни додатоци. Во 2019 година, кога имала само шест години, била видена како носи бела чанта Birkin. Пет години претходно, во 2014 година, таа насликала чанта Hermès Herbag како подарок за нејзината мајка.

Нејзината мајка Ким поседува огромна колекција скапи чанти од француската модна куќа, вклучувајќи неколку модели „Мини Кели“, чанта „Биркин“ на рамото дизајнирана од Жан Пол Готје и една од најбараните во светот – чантата „Хималаја Биркин“, чија цена на пазарот за препродажба може да достигне половина милион долари.