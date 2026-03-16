Хавиер Бардем со беџ на Оскарите кој го носеше пред 23 години

Лос Анџелес – Шпанскиот актер Хавиер Бардем го искористи синоќа 98-мото доделување на Оскарите за да испрати силна политичка порака. На црвениот тепих, тој носеше беџ на кој пишуваше „Не а ла гера“ или „Против војната“.

Тој ја нагласи пораката уште повеќе на сцената, каде што ја додели наградата за најдобар меѓународен филм со Пријанка Чопра, велејќи: „Не за војната и слободна Палестина“. Неговиот говор, насочен против војната на САД со Иран и израелско-палестинскиот конфликт, беше дочекан со силен аплауз од публиката во театарот Долби во Холивуд.

Га носеше истиот беџ пред 23 години

Бардем го носеше истиот беџ „Не а ла гера“ на доделувањето на наградите Гоја во 2003 година, во знак на протест против, како што ја нарече, „нелегалната војна во Ирак“. Овој пат, тој им рече на новинарите дека ја носи за да ја осуди тековната војна во Иран.

„Носам значка што веќе ја носев во 2003 година поради војната во Ирак, која беше нелегална. И еве нè, ​​23 години подоцна, се соочуваме со уште една нелегална војна предводена од Трамп и Нетанјаху, која предизвикува огромна штета и одзема невини животи“, рече Бардем. Покрај тоа, тој носеше уште една значка, со ликот на Хандала, создадена во 1969 година од палестинскиот карикатурист Наџи ал-Али. Тој рече дека тој е „палестински симбол на отпор“.

Повик за санкции кон Израел

Бардем, исто така, отворено ја искажа својата поддршка за Палестина претходно во сезоната на доделување награди. Во разговор за Variety, тој го осуди она што го нарекува геноцид во Газа.

„Денес го осудувам геноцидот во Газа. Апелирам до Меѓународното здружение за студии за геноцид (IAGS), кое систематски се занимава со проучување на геноцидот и кое го прогласи ова за геноцид. Затоа бараме трговски и дипломатски санкции против Израел за да го спречиме. Слободна Палестина“, рече тој во тоа време.

И други ѕвезди за прекинот на огнот

На овогодинешните Оскари, бројни други познати личности исто така носеа црвени беџеви со бел гулаб, официјалниот симбол на иницијативата „Уметници за прекин на огнот“. Тоа е група од повеќе од 500 актери и уметници, вклучувајќи го и Бардем, кои бараат траен прекин на огнот во Израел и Палестина, ослободување на сите заложници и итна испорака на хуманитарна помош за цивилите.

Саја Килани, ѕвездата на „Гласот на Хинд Раџаб“, објасни на црвениот тепих: „Овој беџ е создаден во соработка со уметникот Шепард Фери. Таа ој е симбол на иницијативата „Уметници за прекин на огнот“ и ја користиме за да побараме траен прекин на огнот. Моментално нема прекин на огнот, бомбардирањето продолжува, а уништувањето и раселувањето продолжуваат во Палестина, Либан, Иран и Венецуела.“