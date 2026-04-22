HalkEco Skopje Run 10K ги спојува спортот и хуманоста: донации преку eCrowd

Традиционалната трка HalkEco Skopje Run 10K, која оваа година ќе се одржи на 10 мај, добива нова, подлабока димензија, ставајќи ја хуманоста во самиот центар на настанот. Преку соработката со eCrowd, трката се трансформира во платформа што ги поврзува спортот и солидарноста, овозможувајќи им на учесниците да придонесат за оние на кои помошта им е најпотребна.

Под слоганот „Срце чиста 10ка“, секој учесник добива можност да направи повеќе од личен резултат. Во периодот од денеска, па се до почетокот на трката, натпреварувачите ќе можат да донираат средства преку eCrowd платформата, а на локацијата ќе биде поставен и посебен штанд каде донациите ќе се реализираат директно. Како дополнителен поттик, сите што ќе донираат ќе добијат брендиран подарок – симбол на нивниот придонес и поддршка.

Со ова, пораката „трчаш за себе, ама и за нешто повеќе“ добива конкретна форма, позиционирајќи го настанот како еден од ретките во регионот што успешно ги интегрира спортот и општествената одговорност. Организаторите потенцираат дека целта е да се изгради култура на заедништво, каде секој чекор има значење и влијание.

Дополнително, ова издание има за цел да ја зајакне свеста за важноста на солидарноста и да поттикне поголема вклученост на заедницата во иницијативи од ваков тип. Преку едноставен чекор – донација пред трката – учесниците стануваат дел од пошироко движење што покажува дека спортот може да биде двигател на позитивни општествени промени.

Трката оваа година ќе се одржи на 10 мај, во 9.00 часот на бул. Илинден, во близина на фонтаната „Лотус“, каде што ќе биде и стартот и целта на трката. Трасата ќе се одвива по бул. Илинденска и дел од бул. Партизански Одреди. Пријавувањето за учество е отворено до 29 април 2026 година.