Хајди Клум проговори за дијагнозата: Тоа е моја супермоќ, а не нарушување

Пoзната како незаменливо лице на светските модни писти и телевизиски екрани, Хајди Клум е навикната на зафатен распоред. Но, додека многумина би се распаднале под притисокот на балансирање на мајчинството, манекенството, водењето емисии и водењето на нејзините веќе легендарни забави за Ноќта на вештерките, Клум ја откри тајната на нејзината способност за мултитаскинг. Во ново интервју за германското издание на списанието „Гламур“, таа откри како нејзината дијагноза за ADHD всушност ѝ го олеснува животот, наместо да ја мачи.

„Имам форма на ADHD“

Во интервју за 25-годишнината од списанието, од Клум беше побарано да сподели факт што луѓето можеби не го знаат за неа, на што таа одговори: „Имам форма на ADHD“.

ADHD е кратенка за нарушување на хиперактивност со дефицит на внимание, состојба во која мозокот функционира поинаку од повеќето луѓе. Може да се манифестира на различни начини, а луѓето со ова нарушување понекогаш тешко се концентрираат и одмораат.

„Тоа е мојата супермоќ“

„Го гледам ADHD позитивно бидејќи ми овозможува да извршувам повеќе задачи истовремено. Тоа е мојата супермоќ“, продолжи Клум. „Можеби е инстинкт, или можеби е само моја теорија. ADHD ме прави многу хиперактивна. Можам да правам илјада различни работи истовремено. Работам на многу проекти истовремено и постојано преземам нови.“

Токму ова ниво на активност ја држеше постојано вработена, но, како што самата признава, тоа воопшто не ја мачи. „Јас сум работохолик и сакам сè да имам под контрола“, изјави таа за списанието People минатото лето. „Бев целосно фокусирана на емисиите што ги водев и се осигурував дека сè што излегува од нив изгледа добро. Ја сакам мојата работа.“

Знаци и симптоми на ADHD кај возрасни

Според Националната здравствена служба (NHS) на Велика Британија, симптомите на ADHD вклучуваат невнимание, хиперактивност и импулсивност.

Знаците на невнимание може да вклучуваат лесно расејување или заборавеност, тешкотии при организирање на времето, проблеми со следење на упатствата или завршување на задачите и често губење работи како што се паричници, мобилни телефони или клучеви.

Знаците на хиперактивност и импулсивност може да се манифестираат како вишок енергија или чувство на немир, изразена зборливост или прекинување на другите во средината на разговорот и донесување брзи одлуки без размислување за можните последици.

Луѓето со ADHD обично имаат комбинација од хиперактивни и невнимателни симптоми, но некои може да имаат само еден сет на симптоми. Симптомите најчесто се развиваат пред 12-годишна возраст, но можат да останат непрепознаени со години, особено кај жени кои почесто покажуваат симптоми на невнимание отколку хиперактивност.

Како се третира состојбата

ADHD не може да се излечи, но може успешно да се управува така што симптомите не се мешаат премногу во секојдневниот живот. Постојат неколку начини на лекување, како што се лекови, промени во животниот стил, редовно вежбање и здрава исхрана, како и усвојување добра хигиена на спиењето.

Бидејќи ADHD може да влијае на функционирањето на работа, колеџ или училиште, може да се воспостават различни мерки за поддршка. Ова може да вклучува адаптиран работен простор во тивка средина, писмени упатства со усно водство или помош од друго лице при планирање и организирање на задачи.