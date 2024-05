ХАЈ-ФАЈ филмски викенд на ФДУ

Академската сцена на ФДУ ви ја претставува Меѓународната студентска филмска платформа ХАЈ-ФАЈ, а како прв настан во рамките на платформата ќе биде филмскиот викенд кој ќе се одржи од 31 мај – 2 јуни 2024 година.

На филмскиот викенд ќе се одржат проекции на кратки студентски филмови на колегите студенти од Србија, Косово, Словенија, Бугарија, Црна Гора, Босна и Херцеговина. Гостите ќе се запознаат со локалните филмски фестивали, а направена е селекција од 11 филмови кои ќе бидат проследени со Q&A сесии и музичка програма. Победникот на ХАЈ-ФАЈ ќе влезе во официјалната селекција на осмото изадание на Дрим Шорт.

Програма:

31 МАЈ [петок]

13:00 | Симулација на филмски сет [за средношколци] 20:00 | Филмска програма

Faraway fields, режија:Filip Jembrih

All that hurts will pass, режија: Jana Švarc

Flutura, режија: Pranverë Shala

Fracture, режија: Dimana Pastrakova

22:30 | Q&A сесија

23:00 | dj set: Disco Ninja

1 ЈУНИ [сабота]

14:00 | PIZZA co-production talks

20:00 | Филмска програма

By the Lake, режија: Erlisë Beqiri

Chicken noodle soup, режија: Kaća Žarić

All There Is Between Us, режија: Anja Kečalović

22:30 | Q&A сесија

23:00 | ХАЈ-ФАЈ музичка селекција

2 ЈУНИ [недела]

14:00 | Meet the festivals with Luda Mara @ Kotur

20:00 | Филмска програма

Sadness, режија: Tina Velichkovic

Healthy Body/ Healthy Soul, режија: Sara Marović

Good Friday, режија: Boris Simić

Debt, режија: David Šipka

22:30 | Q&A сесија

23:00 | dj duo H&M