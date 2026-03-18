Грција воведува апликација за проверка на возраста при купување алкохол и цигари

Грција воведе нов систем за дигитална проверка на возраста за да се спречи продажбата на тутунски производи и алкохол на малолетници. Станува збор за апликација која е дел од пошироките владини напори за спроведување на закон донесен минатото лето, а нејзината цел е да се затвори долгогодишната законска дупка што им дозволуваше на продавачите да се изјаснат за незнаење кога ќе бидат фатени во грешка, пишува Euronews.

Системот, претставен од министерот за здравство Адонис Георгиадес заедно со министрите за заштита на граѓаните и дигитално управување, е дизајниран да стави крај на практиката каде што продавачите можеа да тврдат дека не ја знаат возраста на купувачот.

„Она што го лансираме денес го отстранува тој изговор“, рече Георгиадес на промоцијата. „Контролата станува полесна, нашиот однос појасен, а изрекувањето казни поедноставно.“

Грчките власти истакнуваат дека ова е прва таква имплементација во Европа. Министерот за дигитално управување Димитрис Папастергиу рече дека методот за проверка на возраста го отсликува техничкиот пристап што веќе го усвои Европската Унија за проверка на онлајн платформите и социјалните мрежи. Ова го прави првата вистинска имплементација на ваков систем на континентот, а се спроведува преку постојната инфраструктура на дигитален паричник во Грција.

Откако законот стапи на сила на 7 јули 2025 година, властите извршија околу 82.000 проверки, што е веќе повеќе од половина од 133.000 проверки извршени во целата 2024 година.

Полицијата евидентираше 313 апсења, од кои 67 проценти беа за прекршоци поврзани со алкохол. Изречени се и 150 административни казни, повеќето од нив и за алкохол, а поднесени се 121 извештај според нов механизам што бара задолжително пријавување на приватни настани на кои присуствуваат малолетници.

Министерот за заштита на граѓаните рече дека законската рамка, исто така, бара од трговците на мало да ја потврдат возраста на клиентите и дека приватните настани на кои присуствуваат малолетници мора да се пријават на властите. Мерките се дизајнирани да им дадат пошироки алатки на полицијата и другите власти.