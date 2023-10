„Господари на воздухот“ е најновиот воен еп на Том Хенкс и Стивен Спилберг

Том Хенкс и Стивен Спилберг соработуваат на уште една сага од Втората светска војна, трет еп во нивната трилогија минисерии која започна во 2001 година со Band of Brothers и продолжи во 2010 година со The Pacific. Актерските и режисерските моќници се извршни продуценти на Masters of the Air, за 100-тата група за бомбардирање на Военото воздухопловство на САД – позната и како „Крвава стотка“ за Apple TV+.

Исто како и Band of Brothers и The Pacific, оваа серија црпи инспирација од вистински воени личности во Втората светска војна. Голем дел од приказната ја зема својата инспирација од книгата „Masters of the Air: America’s Bomber Boys Who Fought the Air War Against Nazi Germany “ од Доналд Л. за акциите кои снимале од високо на ниски температури над нацистичка Германија.

Правата на книгата на Милер беа избрани уште пред 10 години, при што HBO првично беше објавено дека ја развива серијата во 2013 година. Во 2019 година, Хенкс и Спилберг објавија дека склучиле договор со Apple TV+, а Холивуд репортер оттогаш потврди дека со Apple Studio.s се снимени девет епизоди со вкупна продукција од 250 милиони долари

„Masters of the Air“ се состои од голема актерска екипа, со некои од највозбудливите актери кои доаѓаат во клучните улоги. Остин Батлер, кој доби признание од критиката за неговата изведба покрај Хенкс во Елвис од 2022 година, ќе глуми како мајор Гејл Кливен. Во серијата ќе се појават и Бери Кеоган (The Banshees of Inisherin) како поручник Кертис Бидик, Калум Тарнер (The Capture) како мајор Џон Иган, Нкути Гатва (Sex Education) како втор поручник Роберт Даниелс и Фреди Картер (Shadow & Bone ) како потполковник Дејвид Фридкин.

Masters of the Air ќе „лета“ во јануари 2024 година.

Премиерата на серијата на Masters of the Air ќе започне да се емитува на Apple TV+ на 26 јануари 2024 година, во специјален настан од две епизоди, а новите епизоди се намалуваат секоја недела потоа до 15 март.