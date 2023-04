Голем руски ракетен напад врз Украина, меѓу загинатите и тригодишно дете

Рано утрово во цела Украина беа издадени предупредувања за воздушен напад, а во неколку градови во далечните региони, вклучително и во Киев, извршени се и ракетни напади во кои досега загинале најмалку пет лица, меѓу кои и едно тригодишно дете.

Како што јави Би-Би-Си, во Дњепар загинале жена и тригодишно дете.

Фотографии објавени на социјалните мрежи од градот Уман покажуваат тешко оштетена деветкатна зграда откако била погодена. Шефот на воената управа во областа Ихор Табуретс информира дека во тој напад загинале три лица, а осум се повредени.

What the country which is leading at the @UN this month did this night. Uman, Cherkasy oblast, Ukraine. Apr 28,2023. 05:30 am.#StopRussiaNOW pic.twitter.com/eZniYVA2pM

— Ukraine Front Lines (@EuromaidanPR) April 28, 2023