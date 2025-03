Гневни про-украинските демонстранти му порачаа на Венс да „оди на скијање во Русија“

Американскиот потпретседател Џеј-Ди Венс и неговото семејство беа пречекани со жестоки протести за време на нивното викендо патување во Вермонт. Гневните проукраински демонстранти го критикуваа Венс дека бил „злобен“ кон Володимир Зеленски за време на посетата на украинскиот претседател на Белата куќа во петокот. Демонстрантите го исвиркаа Венс и му рекоа „да оди на скијање во Русија“.

„По она што Венс го направи вчера, тој ја премина линијата“, изјави еден од демонстрантите за Вермонт Публик. Друг рече за медиумот: „По вчерашната средба со Зеленски, мислам дека чувствувам дека цела Америка треба да биде овде на протести“.

Венс, неговата сопруга Уша и нивните три деца престојуваа во одморалиштето Sugarbush во Ворен, Вермонт. Поради ескалацијата на протестите, семејството било преместено на „тајна локација“, според „Фокс њуз“.

Vermont’s message to JD Vance: Not in our town, you fascist piece of shit. 😡😡😡😡😡👇 pic.twitter.com/Pk4QwFu3fv

Демонстрантите држеа знаци на кои пишуваше „Вермонт стои со Украина“ и „Меѓународен срам“, додека многумина вееја украински знамиња во знак на солидарност. Фокс емитуваше видео од демонстрантите, но ги замати таблите со пораки против Венс и во корист на Украина. Протести против администрацијата на Трамп избија и низ други градови на САД .

Додека Венс, кој во петокот призна дека никогаш не бил во Украина, побегна на непозната локација за да ги избегне демонстрантите, некои коментатори забележаа дека Зеленскиј остана во Украина за време на руската инвазија и остамна во Киев кој сè уште е под напади.

Протестот уследи по спорната конфронтација во Овалната соба, каде што американскиот претседател му рече на украинскиот лидер да се договори со Русија „или ние сме надвор“. Во еден момент, Трамп го обвини Зеленски дека не покажува доволно благодарност за американската воена и политичка помош, предупредувајќи дека „се коцка со Третата светска војна“.

Водечките демократски пратеници, исто така, се собраа на страната на Зеленски, а еден од нив, сенаторот Крис Марфи од Конектикат, го нарече состанокот на Овалната соба „заседа“ на украинскиот претседател од страна на Трамп и Венс.Агресивниот состанок доведе до протести во градовите и градовите низ САД, вклучително и Њујорк, Лос Анџелес и Бостон, каде стотици се собраа да ја изразат својата поддршка за Украина и Зеленски.

На снимките објавени на социјалните мрежи се гледаат стотици демонстранти собрани на Тајмс Сквер во Њујорк, а многумина го носат сино-жолтото знаме на Украина на својот грб. Во округот Лос Анџелес, проукраинска толпа се собра пред објектот на SpaceX, а демонстрантите во Бостон одржаа „итен митинг“ за „фер мир“ за Украина.

„Украина сака фер мир. „Украина сака војната да заврши“, напиша на Фејсбук групата Бостон ја поддржува Украина. „Украина го сака сето ова под фер услови со безбедносни гаранции“.

BREAKING: Protesters are currently occupying the Tesla Dealership in lower Manhattan. Security is trying to keep more people from entering. pic.twitter.com/p0EFeOk0x0

— Oliya Scootercaster 🛴 (@ScooterCasterNY) March 1, 2025