Ѓорѓиевски најави заедничка матурска на сите скопски матуранти годинава

11/05/2026 15:30

За да се поттикне меѓусебната толерантност и да увидат средношколците дека сите се исти, градоначалникот на Скопје, Орце Ѓорѓиевски најавува годинава сите скопски матуранти да присуствуваат на заедничка матурска прослава.

– Како пилот-проект Град Скопје планира да организира заедничка матурска прослава на учениците од сите средни училишта и матурата заедно да ја слават учениците од сите етнички припадности, од разни видови образование и социјални категории – рече Ѓорѓиевски, кој денеска присуствуваше на почетокот на националниот натпревар на вештини 2026, во организација на Занаетчиската комора – Скопје.

Инаку, како градоначалник на Кисела Вода, Ѓорѓиевски организираше заедничка полуматура, за учениците од сите основни училишта од општината лани. Сега, ќе се обиде истото да го направи и како градоначалник на Скопје, каде пак под негова ингеренција се средните училишта.

За агресивноста и за нетрпеливоста која ја пројавуваат учениците, Ѓорѓиевски вели дека проблемот не се случува единствено во училиштата, туку тие појави, рече, ги има и при вандализирање детски катчиња и урбана опрема во градот.

– Ако сакаме на долг рок да ги решаваме проблемите, треба да развиеме стратегија, која ќе донесе позитивни ефекти. Коренот треба да го бараме во семејствата и најпрвин таму да се посвети внимание, да видиме од каде потекнуваат агресијата и девијантното однесување на поединец или на група, паралелно да се работи со семејствата и професорите, но многу треба да се работи со децата, и во оснионите и во средните училишта – изјави Ѓорѓиевски.

Посочи дека додека бил поранешен градоначалник на Кисела Вода, не биле дозволени електронски уреди во наставата и дека Општината била меѓу првите што забранила користење мобилни телефони.

– Тоа е добро да се практикува и во средните училишта и за тоа ќе разговараме со сите директори на средните училишта. Онаму каде што ќе има потреба да се користат и е во согласност со наставата, таму ќе биде овозможено со посебна дозвола од наставниците, како што кажа и министерката, а сè друго ќе биде посветено учење за време на часот – изјави градоначалникот на Скопје, во чија надлежност се средните училишта во главниот град.(Б.Б.)

 

Поврзани содржини

ДИК ќе им префрли пари на 11 блокирани општини за членовите на ОИК и ИО за локалните избори
Ниеден од 13-те обвинети полицајци за пожарот во „Пулс“ не призна вина
Возач на приватен автобус ги оставил патниците сред Илинден – „Не го знаел патот за назад“
Ана Дангова Хуг е новиот кандидат за судија во Стразбур
Јаневска со зајакнат приправнички испит и со лиценци за психолози против наставници-педофили
Што сакаше министерката да каже? Прашана за дефицитарни занаетчиски занимања, таа зборува за ВИ експерти
Одбиено барањето за изземање на судијка поротничка, предметот за 13 полицајци од Кочани оди на главна расправа
Авторката Ана Пашкевич од Полска доаѓа во Скопје за промоција на сликовницата „Три желби“

Најчитани