Авторката Ана Пашкевич од Полска доаѓа во Скопје за промоција на сликовницата „Три желби“

Ана Пашкевич, една од највпечатливите современи авторки за деца од Полска, неделава ќе престојува во Скопје по повод креативните работилници инспирирани од сликовницата „Три желби“ – современа, еколошка, едукативна и длабоко емотивна приказна што на уникатен начин ја менува добро познатата бајка за златната рипка. Книгата е илустрирана од Јоана Бартошик, а на македонски ја преведе проф. д-р Лидија Танушевска.

Пашкевич ќе одржи четири работилници за деца од рана училишна возраст под наслов „Совршениот дом за златната рипка“, во кои користејќи различни материјали и креативни методи ќе ги доближи до децата животинскиот и растителен свет што живее во водните средини и ќе се обиде преку имагинацијата и иновативниот пристап да ја развие свеста за односот кон нашата најблиска околина.

Во „Три желби“, златната рипка повеќе не е таа што ги исполнува желбите на луѓето. Наместо тоа, посакува луѓето да направат нешто добро за природата и светот околу себе. Ова модерно олицетворение на бајката од браќата Грим ја прикажува перспективата на рибите и животните во свет во кој човекот повторно владее, но неговите постапки се ставени под лупа на критички и искрен поглед.

Преку нежна, но силна приказна, книгата ги доближува до најмладите читатели темите за загадувањето, грижата за планетата и односот кон природата. „Три желби“ не е само поучна приказна за деца, туку и мал водич за родителите – книга што отвора разговори за екологијата, емпатијата и одговорноста кон живиот свет. Воедно, сликовницата нуди и богато запознавање со различни животински и растителни видови од подводните средини.

Ана Пашкевич е особено ценета во Полска по својата способност да обработува длабоки теми преку едноставен и разбирлив јазик. Во своите дела таа пишува за природата, шумите, животните, промените на годишните времиња, но и за минливоста на времето, самотијата, идентитетот и емоциите. Нејзиниот книжевен принцип „помалку е повеќе“ се препознава во директниот стил и просторот што им го остава на детската фантазија и чувствителност.

Авторката посветува огромно внимание и на визуелното раскажување. Таа редовно соработува со реномирани полски илустратори, создавајќи сликовници во кои текстот и илустрацијата се подеднакво важни. „Три желби“ се издвојува и по својата богата визуелна нарација што им помага на децата да откријат различни животни, риби, инсекти и растенија, истовремено поттикнувајќи љубопитност и грижа за природата.

Пашкевич е добитничка на бројни книжевни признанија во Полска, меѓу кои и наградата на Асоцијацијата на издавачи на Полска за книга на годината. Нејзините сликовници се преведени на повеќе јазици и објавени во Македонија, Шпанија (на шпански и каталонски), Унгарија, Кина, Тајланд и Јужна Кореја.

Иако најпозната по своите сликовници, Ана пишува и текстови и сценарија поврзани со културното наследство, а во своите книги често обработува и теми поврзани со инклузијата, невербалната комуникација и различните начини на доживување на светот.

Во „Три желби“ таа ги слави „малите“ херои – обичните луѓе кои со добра волја и мали чекори можат да направат големи промени. Приказната за едно девојче и нејзиниот татко што се подготвени да започнат еко-акција е потсетник дека токму сегашниот момент е најдоброто време за промена.

Интересно е што многу родители и психолози во Полска ја обожаваат оваа сликовница, но често велат дека таа „воопшто не е книга за читање пред спиење“. Причината е едноставна – приказната ги поттикнува децата да размислуваат, да фантазираат за еколошки решенија и да започнуваат разговори за спасување на планетата долго по затворањето на книгата.

Презентацијата на „Три желби“ ќе биде можност македонската публика да се запознае со авторка која успешно ја спојува книжевноста, екологијата и емоционалното образование на децата, создавајќи книги што остануваат долго во мислите и кај децата и кај возрасните. Работилниците ќе се одржат на 12 и 13 мај со поддршка на Општина Центар а во соработка со основните училишта „Коле Неделковски“, „Јохан Хајнрих Песталоци“, „Гоце Делчев“ и „Димитар Миладинов“ од Скопје, како и со Градската библиотека „Браќа Миладиновци“.

Пашкевич ќе се сретне и со студентите од Катедрата по славистика на Филолошкиот факултет „Блаже Конески“.

Книгата на македонски јазик е објавена со поддршка на програмата Циркулација на европски книжевни дела во склоп на Креативна Европа на Европската Унија – Потпрограма „Култура“ и на Министерствата за култура на РС Македонија и е достапна во книжарниците и преку дистрибутивната мрежа на издавачот.

Ана Пашкевич (1979) во нејзиното творештво таа обработува важни теми, преку кои децата ги запознаваат своите чувства, што е клучно во нивниот емоционален и социјален развој. Целта ѝ е да ја развие фантазијата и креативноста на децата. Авторка е на повеќе од шеесетина книги за деца. Меѓу нив, најпознати се: „Апстрактчиња“, „Детективот Бжик“, „Пафнуциј, последниот змеј“, „За еден змеј, па дури и за неколку“. Книгата „Нешто и ништо“ во 2021 г. се најде на меѓународниот список на „Белите гаврани“, престижен каталог на книги за деца од целиот свет. Во работен однос е во „Зракче“, списание за слепи дечиња и деца со оштетен вид. Во училиштата и во градинките во Долна Шлезија организира средби за промоција на читањето. Води и работилници по читање за деца. Сака да патува, ги сака јагодите, апстрактното сликарство и планинарењето, преку кое ги „полни батериите“ и добива идеи за пишување. Пишува и поезија за возрасни, како и сценарија за потребите на наставниците.

Д-р Лидија Танушевска е редовен професор на Катедрата за славистика при Филололошкиот факултет „Блаже Конески“. Родена е во 1969 г. во Скопје. Високото образовение го стекнала на матичниот факултет. Се занимава со транслатологијата, компаративната книжевност и споредбената граматика на полскиот и македонскиот јазик, а книжевниот превод од полски на македонски јазик ѝ претставува посебен предизвик. Превела дела од: Бруно Шулц, Хенрик Шенкевич, Ципријан Камил Норвид, Стефан Грабињски, Зигмунт Милошевски, Ришард Капушќињски, Мариуш Шчигел, Војќех Јагелски, Олга Токарчук и др. Лидија Танушевска е двократен добитник на наградата „Златно перо“ за превод на романот „Правек и другите времиња“ од Олга Токарчук од Здружението на преведувачите на Македонија за 2008 г. и за збирките раскази „Продавниците со боја на цимет/Санаториумот во знакот на клепсидрата“ од Бруно Шулц за 2012 г. Во 2015 г. ја доби наградата „Ришард Капушќињски за превод на нов јазик“ во Полска, за превод на делото „Империјата“ од Ришард Капушќињски. Во 2024 г. го добива орденот „Витешки крст“ од Претседателот на Република Полска, за заслуги во промоцијата на полската книжевност во Македонија. Во 2025 г. ја добива наградата „Драги“ за најдобар книжевен превод со романот „Емпусион“ на Олга Токарчук.

Јоана Бартошик (1990) е графичка дизајнерка, илустраторка и авторка на книги за деца. Студирала на отсекот за Графика и визуелна комуникација на Уметничкиот универзитет во Познањ. Соработувала со издавачката куќа „Окулино“, која се грижи за развој и рехабилитација на најмладите читатели, а во последно време е поврзана со издаваштвото „Видокруг“, во кое има издадено повеќе книги за деца, како авторски, така и како илустраторка во соработка со авторите на текстовите. Таа ја има создадено омилената и наградуваната едиција книги за деца „Раз, два, три“, како и нејзиното продолжение „Два, три, четири“. Оваа едиција ја доби наградата на 9. Конкурс на книжевност за деца „Халина Скробишевска“ и влезе во Списокот на скапоцености на Музејот на детската книжевност. Соработува со многу културни институции, а во 2019 г. беше поканета на Саемот на книги за деца во Болоња, каде што учествуваше со дискусија во панелот TODDLERS. FIRST BOOKS, а нејзините книги беа претставени на изложбата „Absolute Beginners. Staggering, the first steps between the pages“. Таа година настапува и на конференцијата The Language of Images in Children’s Literature во Вилнус. Редовно прави илустрации за списанието „Њусвик детска психологија“ и „Њусвик тинејџерска психологија“.Организира и работилници за деца и младинци. Членка е на илустраторскиот колектив „Колкумина сме“. Многу сака да танцува.