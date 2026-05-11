ДИК ќе им префрли пари на 11 блокирани општини за членовите на ОИК и ИО за локалните избори

11/05/2026 16:27
Фото: Б. Грданоски

 Државната изборна комисија (ДИК) на денешната седница донесе одлука за исплата на средства за членовите на општинските изборни комисии и на членовите на избирачките одбори за локалните и повторените избори во 11 општини кои имаат блокирани сметки. 

Станува збор за 107.201.924 денари за општините Арачиново, Делчево, Пехчево, Тетово, Струга, Кривогаштани, Василево, Желино, Гостивар, Врапчиште и Зрновци, а средствата ќе бидат префрлени на наменските сметки на општините за локалните избори.   

Како што објасни претседателот на ДИК, Бојан Маричиќ, средствата на Државната изборна комисија ѝ се префрлени со одлука на Владата. 

Локалните избори во земјата се одржаа на 19 октомври, а на 2 ноември 2025 година се одржа вториот круг. Повторени избори имаше во четири општини, меѓу кои и Гостивар, на 11 јануари годинава. 

Поврзани содржини

Ниеден од 13-те обвинети полицајци за пожарот во „Пулс“ не призна вина
Возач на приватен автобус ги оставил патниците сред Илинден – „Не го знаел патот за назад“
Ана Дангова Хуг е новиот кандидат за судија во Стразбур
Ѓорѓиевски најави заедничка матурска на сите скопски матуранти годинава
Јаневска со зајакнат приправнички испит и со лиценци за психолози против наставници-педофили
Што сакаше министерката да каже? Прашана за дефицитарни занаетчиски занимања, таа зборува за ВИ експерти
Одбиено барањето за изземање на судијка поротничка, предметот за 13 полицајци од Кочани оди на главна расправа
Авторката Ана Пашкевич од Полска доаѓа во Скопје за промоција на сликовницата „Три желби“

Најчитани